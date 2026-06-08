Temporada de pulpo y langosta 2026 en Yucatán genera altas expectativas de ganancias

Empresarios pesqueros de Progreso mantienen expectativas favorables para las temporadas de langosta y pulpo, pues ven en ambas actividades una oportunidad para obtener ganancias superiores a las registradas el año pasado.

A unas semanas de que inicie la captura del crustáceo y a un par de meses del comienzo de la pesquería del molusco en todo el litoral yucateco, el sector comenzará a perfilar los preparativos para salir al mar en busca de estas especies, que tradicionalmente generan una importante derrama económica para la región.

Ante este panorama, el sector industrial pesquero asentado en Progreso observa con optimismo la apertura de las vedas, aunque también con cautela, pues considera que la pesca furtiva ha ocasionado afectaciones a estas especies que podrían representar un riesgo para sus inversiones.

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Sin embargo, confían en que la demanda del mercado nacional e internacional se mantenga elevada durante el año y favorezca la comercialización de estos productos costeros.

Aunque mantienen buenas expectativas para las próximas temporadas de pulpo y langosta, integrantes del sector pesquero advirtieron que el incumplimiento de las normas de captura, principalmente las relacionadas con los ejemplares jóvenes, termina por afectar la producción de años posteriores, por lo que piden precaución.

Indicaron que la extracción de ejemplares juveniles impide su reproducción, lo que se refleja en una menor así como en la cantidad de organismos en la reducción del tamaño de las crías durante las siguientes temporadas.

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Debido a esta situación, comentaron que las inversiones que realicen durante este año en ambas actividades se efectuarán con precaución, a fin de mantener el menor margen de pérdida posible en caso de que las condiciones no resulten favorables.

Precisaron que estas medidas no buscan afectar al sector, sino contribuir a la estabilidad de los hombres de mar, para que puedan continuar con sus labores y lograr buenas capturas de estas especies altamente esperadas.

Finalmente, empresarios del ramo recalcaron la necesidad de que, durante el desarrollo de las temporadas de captura, las autoridades vigilen el cumplimiento de las disposiciones y dictámenes establecidos para garantizar el aprovechamiento sustentable de ambas especies.