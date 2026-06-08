Músicos de charanga luchan por mantener viva tradición en gremios y fiestas de Yucatán

Los músicos charangueros de Suma de Hidalgo tienden a desaparecer, poniendo en riesgo este tradicional estilo musical que acostumbra acompañar a los gremios y festividades de la comunidad. Actualmente, cada vez que surge un contrato, los integrantes tienen que unir esfuerzos y buscar músicos de otras poblaciones para completar el grupo.

Para conformar una charanga se requieren los elementos básicos: un trompetista, un saxofonista, un tarolista y un ejecutante del bombo o tontón, quienes juntos armonizan el ambiente festivo característico de este género musical.

Durante las diversas festividades gremiales en honor de la Virgen María, por ejemplo, resalta la importancia de los músicos de charanga en eventos como la llevada de velas, la interpretación de las tradicionales Mañanitas y Dianas, así como en los recorridos por las calles acompañando la Cabeza de Cochino y a los grupos jaraneros.

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Su música es, sin duda, parte fundamental de estas celebraciones. Sin embargo, con el paso del tiempo los antiguos integrantes han perdido la batalla ante la vida y la mayoría ya fallecieron. En la localidad únicamente queda un fundador del grupo musical de charanga.

Aristarco Pérez, uno de los pioneros de esta agrupación musical, aún acude a cumplir con sus compromisos, siendo transportado en su triciclo para participar junto con sus compañeros.

Con nostalgia expresó su tristeza por la falta de interesados en este tipo de música. “Se necesita entusiasmo y amor hacia la música de la charanga. La mayoría de los jóvenes trabajan en empresas y no toman en cuenta lo bonito y tradicional de este género, que llena de alegría los distintos eventos y diversiones, como los gremios de estandarte y pabellón, las corridas de toros y otras actividades culturales”, señaló.

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Durante los gremios celebrados en honor de la Virgen María, pudieron observarse distintos rostros de músicos provenientes de otras comunidades que llegaron para colaborar con el grupo local y cumplir con los compromisos adquiridos.

Por ello, los contratos deben gestionarse con al menos 15 días de anticipación, con el fin de reunir a compañeros de fórmula provenientes de municipios como Motul, Muxupip, Euán, Cacalchén y otras localidades, para completar la agrupación y poder ofrecer su música a quienes la solicitan.

La música de charanga es uno de los estilos más representativos de la cultura popular yucateca, reconocida por su particular forma de interpretación y por su presencia en las principales festividades tradicionales.

Sin embargo, los músicos charangueros de la localidad enfrentan el riesgo de desaparecer debido a la falta de interés de las nuevas generaciones por aprender y preservar este valioso legado cultural.