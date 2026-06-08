Vecinos de Tekax reclaman al INAH acciones urgentes para rescatar la parroquia de San Juan Bautista

Por segunda ocasión, devotos del Pueblo Mágico realizaron una marcha pacífica para exigir al Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) una pronta respuesta para iniciar con los trabajos de reconstrucción de la parroquia de San Juan Bautista, la cual lleva cerrada desde mayo del 2024 cuando uno de los arcos del recinto se vino abajo.

Ayer, desde las 18:00 horas, varios contingentes partieron simultáneamente desde distintos centros pastorales para concentrarse en la parroquia principal de Tekax, donde se realizó un pronunciamiento sobre la situación que enfrenta este emblemático recinto.

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Uno de los reclamos centrales de la movilización es la falta de avances en los trabajos de reparación del templo. Los inconformes señalaron que, en un principio, la situación fue atribuida a procedimientos y responsabilidades del INAH, mientras que posteriormente se argumentó que diversos trámites administrativos han retrasado la intervención; sin embargo, hasta el momento no existe una solución concreta.

Aunque el cierre del inmueble ocurrió en mayo del 2024, los ciudadanos consideran que las autoridades involucradas no han logrado ofrecer respuestas claras ni resultados tangibles. Algunos participantes manifestaron además su preocupación por la aparente lentitud con la que se atiende el caso.

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Asimismo, feligreses anunciaron que, además de la protesta hecha el 7 de mayo y ayer, preparan nuevas manifestaciones con el objetivo de exigir respuestas concretas y acciones que permitan rescatar este importante espacio para la comunidad.

El deterioro de la parroquia ha sido ampliamente documentado y motivo de debate durante los últimos meses. Sin embargo, la situación continúa sin una solución definitiva, lo que ha generado preocupación entre los habitantes.

La falta de información clara sobre el proceso de restauración, así como la ausencia de una estrategia visible de coordinación entre las distintas instancias involucradas, ha contribuido a una creciente percepción de incertidumbre entre la población.