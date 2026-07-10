Nueva tubería en Campeche presenta fallas y fugas

Una nueva tubería instalada por una empresa contratada por el Ayuntamiento de Campeche presentó fallas y fugas, dejando a cientos de familias sin servicio de agua potable durante varios días en colonias como Morelos II, Morelos III, Divino Niño, Ampliación Bellavista, Colosio y parte de El Mirador.

Ante esta situación, trabajadores del Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Campeche (SMAPAC) realizan labores de reparación para corregir las fallas.

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El problema se presenta luego de que, el mes pasado, durante el primer rebombeo de una nueva tubería de PVC de 26 pulgadas, instalada también por una empresa contratada por el Gobierno Municipal de Campeche, se registró una ruptura en la avenida José López Portillo, frente a la Fiscalía General del Estado de Campeche (Fgecam), lo que dejó sin agua a miles de familias en colonias como Sascalum, Kanisté, Tepeyac, Miguel Hidalgo, Lázaro Cárdenas y Samulá.

Ahora, la situación se repitió en la calle Tumbo con San Vicente de Paul, donde la nueva tubería no resistió el rebombeo y presentó fugas en varios cruces, debido al desprendimiento de válvulas, entre las colonias Morelos III y Divino Niño.

Vecinos y comerciantes de la zona señalaron que sus ventas disminuyeron durante los trabajos de instalación y ahora enfrentan nuevas afectaciones por las reparaciones del SMAPAC, pese a que consideran que la empresa responsable debería responder por los daños.

“Ojalá que la presidenta municipal Biby Rabelo explique por qué trabajadores municipales reparan la tubería instalada por una empresa, porque mientras los problemas de escasez de agua continúan, de nada sirvió la inversión con recursos públicos”, manifestó Alejandro Gómez, vecino del lugar.

Los comerciantes también expresaron preocupación por las pérdidas económicas derivadas de las fallas, mientras que habitantes como Lourdes Moguel, de Morelos III, denunciaron que llevan varios días sin agua potable y que las autoridades municipales deberían constatar las fugas que afectan sus necesidades básicas