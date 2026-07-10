Detienen a 11 personas con 165 kilos de cocaína en el Aeropuerto de Tijuana

Autoridades federales detuvieron a 11 personas y aseguraron 165 kilos de cocaína en el Aeropuerto Internacional de Tijuana, Baja California, durante una revisión de seguridad a equipaje procedente de Guadalajara.

El Gabinete de Seguridad informó que el operativo fue resultado de trabajos de investigación y labores de inspección realizadas dentro de la terminal aérea. La droga estaba oculta en maletas transportadas en un vuelo que había salido de la capital de Jalisco.

En la acción participaron elementos de la Agencia de Investigación Criminal de la Fiscalía General de la República, en coordinación con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Secretaría de la Defensa Nacional y la Guardia Nacional.

¿Cómo encontraron la cocaína en el Aeropuerto de Tijuana?

De acuerdo con la información difundida por el Gabinete de Seguridad, el aseguramiento ocurrió durante revisiones efectuadas en el aeropuerto como parte de una investigación.

Las autoridades detectaron varios paquetes con cocaína escondidos en el equipaje del vuelo procedente de Guadalajara. El peso total de la sustancia asegurada fue de 165 kilogramos.

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Hasta el momento, las dependencias federales no han detallado cómo estaba distribuida la droga entre las maletas ni si las 11 personas detenidas viajaban juntas o formaban parte de una misma operación.

¿Qué pasará con las personas detenidas?

Los detenidos y la droga asegurada deberán quedar a disposición del Ministerio Público Federal, que continuará con las investigaciones para establecer responsabilidades y determinar el posible destino del cargamento.

Derivado de trabajos de investigación y revisiones de seguridad, en el Aeropuerto Internacional de Tijuana, Baja California, elementos de la Agencia de Investigación Criminal de @FGRMexico, en coordinación con @SSPCMexico, @Defensamx1 y @GN_MEXICO_, detuvieron a 11 personas y… pic.twitter.com/kESJ610s7l — Gabinete de Seguridad de México (@GabSeguridadMX) July 10, 2026

La Fiscalía también deberá indagar el origen de la cocaína, la ruta utilizada y si existen más personas involucradas en el traslado.

El Gabinete de Seguridad señaló que este tipo de operativos busca combatir el tráfico de drogas y evitar que sustancias ilícitas lleguen a la población.

La ubicación de Tijuana, cercana a la frontera con Estados Unidos, convierte a su aeropuerto en un punto estratégico para las labores de vigilancia contra el traslado de narcóticos por vía aérea.

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