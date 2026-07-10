Trabajador que murió en obras de una escuela en Mérida era menor de edad, confirman sus padres

Tras el fallecimiento de un trabajador durante una obra en un colegio del norte de Mérida, los padres de la víctima identificaron al menor como Luis Alberto, de 16 años de edad, y solicitaron que las autoridades realicen una investigación para esclarecer las circunstancias del caso.

El accidente ocurrió la tarde del miércoles 8 de julio en un plantel educativo ubicado en el fraccionamiento Campestre, donde el adolescente presuntamente realizaba labores de construcción cuando cayó de un andamio desde una altura aproximada de cuatro metros.

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De acuerdo con los primeros reportes, al impactar contra el suelo también le cayeron encima diversos materiales de construcción, lo que le provocó múltiples traumatismos que le ocasionaron la muerte.

Los familiares señalaron que desconocían que el joven trabajara como albañil y afirmaron que, al ser menor de edad, nunca otorgaron su consentimiento para que desempeñara ese tipo de labores.

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Indicaron que fue mediante una llamada telefónica como se enteraron del fallecimiento, por lo que acudieron posteriormente a las instalaciones del Servicio Médico Forense (Semefo) para identificar el cuerpo.

Hasta el momento, ni las autoridades competentes ni la institución educativa donde ocurrió el accidente han emitido un pronunciamiento oficial sobre los hechos ni han informado si existe alguna investigación o posibles responsabilidades derivadas del caso.