Progreso vive lleno total: casas de playa superan el 95 % de ocupación en vacaciones

La temporada vacacional de verano ya comenzó a reflejarse en esta localidad y sus comisarías costeras, donde la ocupación de las casas de playa supera el 95 por ciento durante los fines de semana, impulsando una de las etapas de mayor movimiento económico para el municipio.

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Desde los últimos días arribaron familias procedentes de Mérida y de otros municipios del estado para instalarse en sus viviendas de descanso, lo que incrementó el tránsito sobre la carretera Mérida Progreso y en las vialidades de Chicxulub Puerto, Chelem, Chuburná y otras comunidades del litoral.

La actividad marítima también aumentó en la costa con la presencia de yates, lanchas recreativas, motos acuáticas y diversas embarcaciones deportivas, una imagen característica del verano en el puerto.

La directora de Turismo, Aurea Elena Gómez Novelo, informó que la llegada de visitantes beneficia a restaurantes, hoteles, supermercados, comercios y pequeños negocios, debido a que muchas familias permanecen varios días, lo que fortalece la derrama económica entre distintos sectores.

Las autoridades municipales estiman que entre semana la ocupación de las viviendas vacacionales rondará el 80 por ciento y que durante los días de descanso volverá a rebasar el 95 por ciento, situación que podría duplicar de manera temporal la población de Progreso, beneficiando a las diferentes ramas económicas de la playa.

Ante el incremento de visitantes, el ayuntamiento reforzó la recolección de basura, la seguridad pública, la vigilancia en las playas y el suministro de agua potable, debido al mayor consumo que genera el uso constante de las residencias de verano y el llenado de piscinas. De igual forma, se exhortó a la ciudadanía a realizar un uso consciente de este recurso tan importante.

Prestadores de servicios confían en que la afluencia continúe durante las próximas semanas y que el período vacacional cierre con una de las mejores temporadas para el comercio y el turismo en el puerto.

Con este panorama, Progreso confirmó su posición como el principal destino de playa para los yucatecos durante el período vacacional, consolidando que esta temporada cierre con una de las mayores derramas económicas registradas en los últimos años.

JGH