Foros ciudadanos Bienestar para Mérida: sedes, fechas y horarios

Los foros ciudadanos del programa Bienestar para Mérida se realizarán del 13 al 20 de julio en seis sedes distribuidas en distintos puntos de la capital yucateca, con el objetivo de recibir propuestas de la población sobre temas prioritarios para el desarrollo de la ciudad.

Todas las sesiones iniciarán a las 11:00 horas y estarán dirigidas a habitantes de las zonas Norte, Sur, Oriente, Poniente, Centro y Metropolitana de Mérida.

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Calendario de foros ciudadanos Bienestar para Mérida

13 de julio: Zona Norte

Sede: Instituto Tecnológico de Mérida

Instituto Tecnológico de Mérida Horario: 11:00 horas

14 de julio: Zona Sur

Sede: Universidad Tecnológica Metropolitana

Universidad Tecnológica Metropolitana Horario: 11:00 horas

15 de julio: Zona Oriente

Sede: Unidad de Servicios Educativos Paulo Freire

Unidad de Servicios Educativos Paulo Freire Horario: 11:00 horas

16 de julio: Zona Poniente

Sede: Escuela Normal de Educación Primaria "Rodolfo Menéndez de la Peña"

Escuela Normal de Educación Primaria "Rodolfo Menéndez de la Peña" Horario: 11:00 horas

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17 de julio: Zona Centro

Sede: Centro Internacional de Congresos (CIC)

Centro Internacional de Congresos (CIC) Horario: 11:00 horas

20 de julio: Foro Metropolitano

Sede: Centro Internacional de Congresos (CIC)

Centro Internacional de Congresos (CIC) Horario: 11:00 horas

Además de los encuentros presenciales, del 13 al 20 de julio permanecerá habilitada una consulta en línea para que la ciudadanía pueda enviar propuestas. Asimismo, brigadas recorrerán diversos puntos de Mérida para acercar este ejercicio participativo a un mayor número de habitantes.

Los foros forman parte del proceso de participación ciudadana para integrar propuestas relacionadas con los ejes prioritarios de infraestructura urbana definidos para la capital yucateca: agua, vialidades y seguridad.