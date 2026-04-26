Gobierno de Pablo Lazarus viola derechos humanos de carmelitas; hay 180 denuncias

La administración municipal de Pablo Gutiérrez Lazarus ha sido señalada no solo por la crisis económica y la inseguridad, sino también por presuntas irregularidades en el uso de la fuerza pública y posibles violaciones a los derechos humanos, lo que ha derivado en que se hayan presentado 182 quejas de ciudadanos de Carmen por el actuar indebido de la alcaldía.

De acuerdo con información avalada por la Codhecam, entre 2021 y marzo de 2026 se han registrado 182 quejas relacionadas con el actuar de personal del Ayuntamiento de Carmen, en las que se incluye a diversas áreas municipales, particularmente la Dirección de Seguridad Pública, Vialidad y Tránsito Municipal, así como la figura de la presidencia municipal.

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Las cifras confirman un incremento significativo en 2024 con 87 casos registrados, además de señalamientos por detenciones arbitrarias, uso excesivo de la fuerza pública, violaciones contra menores de edad, abusos sexuales, tortura, muertes bajo custodia, violaciones a la libertad de expresión y agresiones a periodistas.

La Codhecam ha emitido recomendaciones para atender los casos documentados y prevenir la repetición de conductas similares, advirtiendo que el incumplimiento puede derivar en responsabilidades administrativas y penales, incluso en juicios políticos contra servidores públicos de alto nivel como el presidente municipal.