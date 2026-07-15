Más de dos millones de yucatecos están expuestos a inundaciones; ubican 84 municipios vulnerables

La temporada de lluvias mantiene bajo vigilancia a gran parte del territorio yucateco. De acuerdo con el Atlas Nacional de Riesgos, 84 de los 106 municipios del estado presentan algún grado de vulnerabilidad por inundaciones, una condición que alcanza a 2 millones 82 mil 265 habitantes, informaron autoridades federales y estatales durante la sesión extraordinaria del Consejo Estatal de Protección Civil.

El diagnóstico fue presentado por la coordinadora nacional de Protección Civil, Laura Velázquez Alzúa, en un encuentro encabezado por el gobernador Joaquín Díaz Mena, con la participación de representantes de los tres órdenes de gobierno, además de mandos militares y autoridades municipales, con el propósito de fortalecer la preparación ante posibles contingencias derivadas de las precipitaciones.

Alta exposición a fenómenos

Los datos del Atlas Nacional de Riesgos muestran que 37 municipios se encuentran clasificados con riesgo medio, otros 37 con riesgo alto y 10 con riesgo muy alto, lo que refleja que cerca del 80 por ciento del territorio municipal de Yucatán enfrenta algún nivel de exposición a este tipo de fenómenos.

Entre los municipios con mayor población expuesta destacan Mérida, con 995 mil 129 habitantes y nivel de riesgo medio; Kanasín, con 141 mil 939 habitantes y riesgo medio; Valladolid, con 85 mil 460 habitantes y riesgo muy alto; Tizimín, con 80 mil 672 habitantes, también en riesgo muy alto, y Umán, con 69 mil 147 habitantes y riesgo alto.

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Además del panorama estatal, las autoridades identificaron 10 puntos críticos de inundación distribuidos en seis municipios, donde en conjunto habitan 193 mil 193 personas.

El municipio con mayor concentración es Tekax, con cuatro puntos críticos, seguido de Motul, con dos. En tanto, Progreso, Oxkutzcab, Opichén y Chapab registran un punto crítico cada uno. De acuerdo con la información presentada, estos sitios corresponden a cuerpos de agua previamente identificados por la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y las autoridades de Protección Civil como zonas con mayor probabilidad de anegamientos durante lluvias intensas.

Acciones preventivas

Las autoridades señalaron que la ubicación de estos puntos permite priorizar acciones preventivas y de respuesta rápida en caso de presentarse precipitaciones extraordinarias o el impacto de algún ciclón tropical.

Durante la reunión también se destacó la instalación de un Puesto de Comando, cuya función será coordinar de manera permanente a las dependencias federales, estatales y municipales encargadas de atender emergencias durante la temporada de lluvias y ciclones tropicales.

El objetivo, indicaron, es agilizar la movilización de recursos humanos y materiales, así como mantener un monitoreo constante de las zonas consideradas de mayor vulnerabilidad para reducir riesgos a la población.

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El Atlas Nacional de Riesgos, elaborado por el Centro Nacional de Prevención de Desastres (Cenapred), concentra información geográfica y técnica sobre amenazas naturales en el país y es una herramienta utilizada para la planeación territorial, la protección civil y la toma de decisiones en situaciones de emergencia.

Entre sus apartados se incluyen los mapas de vulnerabilidad por inundaciones, ciclones, sismos y otros fenómenos naturales. Las autoridades hicieron un llamado a la población, especialmente a quienes viven en municipios con riesgo alto y muy alto o cerca de los puntos críticos identificados, a mantenerse informada mediante los canales oficiales y atender las recomendaciones de Protección Civil durante la presente temporada de lluvias.