Todo lo que se sabe sobre la muerte de un carmelita durante una cirugía en Mérida; médicos siguen prófugos

La muerte de Brendo Skylab R.G., de 53 años de edad, ocurrida durante una cirugía ambulatoria en una clínica privada del norte de Mérida, permanece bajo investigación de la Fiscalía General del Estado (FGE) y la Policía Estatal de Investigación (PEI).

Hasta el momento, las autoridades no han informado la causa oficial del fallecimiento ni han determinado si existió alguna responsabilidad penal, por lo que las diligencias continúan para esclarecer lo sucedido.

Identifican a la víctima

Brendo Skylab Ruz García, originario de Ciudad del Carmen, Campeche, era trabajador sindicalizado de la Sección 42.

De acuerdo con la información disponible, ingresó alrededor de las 10:00 de la mañana al Centro de Cirugía Ambulatoria "Ópera", ubicado en el fraccionamiento Residencial Cámara de Comercio, para someterse a una intervención por un padecimiento de hemorroides.

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Según los primeros reportes, el procedimiento había sido catalogado como de bajo riesgo, por lo que estaba previsto que el paciente fuera dado de alta ese mismo día tras concluir la cirugía.

Familiares relatan cómo se desarrollaron los hechos

Con el paso de las horas, familiares del paciente señalaron que comenzaron a preocuparse debido a la falta de información sobre su estado de salud.

De acuerdo con su versión, observaron la llegada de una ambulancia que aparentemente intentó trasladarlo a otro hospital, así como una intensa movilización del personal médico al interior de la clínica.

Asimismo, indicaron que vieron salir a trabajadores con bolsas negras y gasas con manchas de sangre, situación que les hizo pensar que la intervención quirúrgica se había complicado.

Fue aproximadamente a las 3:00 de la tarde cuando, según relataron, personal de enfermería les confirmó el fallecimiento de Brendo Skylab Ruz García, noticia que provocó consternación e indignación entre sus familiares, quienes aseguraron que se trataba de una cirugía considerada de rutina.

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La Fiscalía mantiene abierta la investigación

Tras el fallecimiento, trascendió que el médico que encabezó la cirugía, identificado como Daniel N., especialista en coloproctología, así como el anestesiólogo que participó en el procedimiento, presuntamente abandonaron las instalaciones de la clínica.

Ante estos hechos, agentes del Departamento de Homicidios de la PEI, en coordinación con la Fiscalía General del Estado de Yucatán, mantienen abierta la carpeta de investigación y realizan las diligencias correspondientes para localizarlos y recabar información sobre lo ocurrido.

Hasta el momento, ninguna autoridad ha informado oficialmente cuál fue la causa del fallecimiento ni ha confirmado la existencia de negligencia médica o de algún delito.

Será la necropsia de ley, junto con los peritajes especializados y las investigaciones ministeriales, la que permita establecer las circunstancias en las que ocurrió la muerte y determinar si existe alguna responsabilidad por parte del personal involucrado.

El cuerpo será trasladado a Campeche

Una vez concluidos los procedimientos periciales y legales, se espera que el cuerpo de Brendo Skylab Ruz García sea entregado a sus familiares para su traslado a Ciudad del Carmen, Campeche, donde será velado por sus seres queridos, amigos y compañeros de trabajo.

Mientras tanto, las autoridades continúan con las investigaciones para esclarecer lo ocurrido durante la intervención quirúrgica y determinar las responsabilidades que, en su caso, pudieran derivarse del caso.