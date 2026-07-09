Regularización vehicular en Yucatán: módulos para trámites en Mérida

La regularización vehicular en Yucatán puede realizarse durante todo el año a través de 5 módulos habilitados en Mérida, donde los propietarios de automóviles pueden efectuar diversos trámites relacionados con sus unidades.

El Gobierno de Yucatán informó que en estos Centros de Atención se pueden realizar procesos como actualización y regularización vehicular, cambio de propietario, canje de placas, introducción de vehículos al estado, entre otros servicios.

Para ser atendidos es necesario agendar una cita previamente en el portal oficial de Regularización Vehicular.

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¿Qué trámites se pueden realizar?

Los módulos ofrecen atención para diversos servicios, entre ellos:

Regularización vehicular.

Cambio de propietario.

Cambio o reposición de placas.

Introducción de vehículos al estado.

Actualización de datos del propietario.

Otros trámites relacionados con el padrón vehicular.

Módulos para la regularización vehicular en Mérida

Los centros disponibles en la capital yucateca para la regularización vehicular se encuentran distribuídos en distintas zonas:

Centro de Servicios Yucatán (Xcumpich)

Calle 20-A número 284 entre 3-A y 49 Diagonal.

Horario:Lunes a viernes: 8:00 a 15:00 horas.Sábado: 8:00 a 12:00 horas.

Dirección de Transporte (Periférico de Mérida)

Colonia El Roble.

Horario:Lunes a viernes: 8:00 a 16:00 horas.Sábado: 8:00 a 13:00 horas.

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Centro de Convenciones Siglo XXI

Salón Dzibilchaltún, colonia Revolución.

Horario:Lunes a viernes: 8:00 a 16:00 horas.Sábado: 8:00 a 13:00 horas.

Plaza Boulevard Caucel

Calle 23, locales 12 y 13.

Horario:Lunes a viernes: 8:00 a 16:00 horas.Sábado: 8:00 a 13:00 horas.

Unidad Deportiva Kukulcán

Circuito Colonias por calle 28 s/n, colonia Azcorra.

Horario:Lunes a viernes: 8:00 a 16:00 horas.Sábado: 8:00 a 13:00 horas.

City Center

Avenida Andrés García Lavín, colonia San Ramón Norte.

Horario:Lunes a viernes: 8:00 a 16:00 horas.Sábado: 8:00 a 13:00 horas.

Requisitos para la regularización vehicular en Yucatán

Antes de acudir a la cita, las autoridades recomiendan contar con la documentación correspondiente para agilizar el trámite. Los documentos solicitados son:

Identificación oficial vigente.

Comprobante de domicilio.

Documento que acredite la propiedad del vehículo.

Póliza de seguro vigente.

Placas vehiculares (cuando aplique).

Carta poder notariada (en caso de representación).

Cédula de Identificación Fiscal (CIF) emitida por el SAT.

¿Cómo sacar cita para la regularización vehicular?

El trámite únicamente se realiza con cita previa, la cual debe solicitarse en la plataforma oficial de Regularización Vehicular del Gobierno de Yucatán. Una vez seleccionados el módulo, la fecha y el horario disponibles, el contribuyente deberá presentarse con toda la documentación requerida para concluir el proceso.

Con estos módulos distribuidos entre Mérida, el Gobierno estatal busca facilitar el acceso a los servicios de regularización vehicular y reducir los tiempos de atención para los propietarios de automóviles en Yucatán.