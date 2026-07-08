Regularización vehicular en Yucatán: Módulos y horarios para cambio de propietario y placas

A través de 11 módulos instalados en la ciudad de Mérida y cinco municipios de Yucatán, se acercan los trámites para la regularización vehicular en la entidad habilitado durante todo el año.
El Gobierno de Yucatán informó sobre los módulos para realizar trámites como actualización y regularización vehicular con cambio de propietario, placas, introducción al estado y otros trámites.
En estos Centros de Atención se podrán realizar estos trámites de lunes a sábado, a los cuales se podrá acceder con cita previa a través de la página https://regularizacion.yucatan.gob.mx
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Centro de Servicios Yucatán, colonia Xcumpich
- Calle 20-A número 284 oir 3-A y 49 Diagonal
- Lunes a viernes de 8:00 a 15:00; sábado de 8:00 a 12:00 horas
Dirección de Transporte en el Periférico de Mérida
- Colonia El Roble
- Lunes a viernes de 8:00 a 16:00; sábado de 8:00 a 13:00
Centro de Convenciones Siglo XXI, colonia Revolución
- Salón Dzibilchaltún
- Lunes a viernes de 8:00 a 16:00; sábado de 8:00 a 13:00
Plaza Boulevard Caucel
- Calle 23, locales 12 y 13
- Lunes a viernes de 8:00 a 16:00; sábado de 8:00 a 13:00
Unidad Deportiva Kukulcán, colonia Azcorra
- Circuito Colonias por 28 s/n
- Lunes a viernes de 8:00 a 16:00; sábado de 8:00 a 13:00
City Center, colonia San Ramón Norte
- Avenida Andrés García Lavín
- Lunes a viernes de 8:00 a 16:00; sábado de 8:00 a 13:00
CISP Valladolid
- Tablaje 11199, avenida Víctor Cervera
- Lunes a viernes de 8:00 a 16:00; sábado de 8:00 a 13:00
Tekax, bajos del Palacio Municipal
- Calle 53 s/n
- Lunes a viernes de 8:00 a 16:00; sábado de 8:00 a 13:00
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Tizimín, colonia Benito Juárez
- Calle 45 número 292 por 62 y 64
- Lunes a viernes de 8:00 a 16:00; sábado de 8:00 a 13:00
Progreso, colonia Centro
- Calle 74 número 110
- Lunes a viernes de 8:00 a 16:00; sábado de 8:00 a 13:00
Izamal, a un costado del sitio de taxis
- Calle 31 s/n por 30 y 32
- Lunes a viernes de 8:00 a 16:00; sábado de 8:00 a 13:00
Requisitos para la Regularización vehicular en Yucatán
Para la Regularización vehicular en Yucatán se deben de presentar una serie de requisitos indispensables con los que se podrá concretar el trámite.
- Identificación oficial
- Comprobante de domicilio
- Documento para acreditar la Propiedad del Vehículo
- Póliza de Seguro
- Placas Vehiculares
- Carta Poder Notariada
- Cédula de Identificación Fiscal (CIF) emitida por el SAT