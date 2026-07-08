Regularización vehicular en Yucatán: Módulos y horarios para cambio de propietario y placas

A través de 11 módulos instalados en la ciudad de Mérida y cinco municipios de Yucatán, se acercan los trámites para la regularización vehicular en la entidad habilitado durante todo el año.

El Gobierno de Yucatán informó sobre los módulos para realizar trámites como actualización y regularización vehicular con cambio de propietario, placas, introducción al estado y otros trámites.

En estos Centros de Atención se podrán realizar estos trámites de lunes a sábado, a los cuales se podrá acceder con cita previa a través de la página https://regularizacion.yucatan.gob.mx

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Centro de Servicios Yucatán, colonia Xcumpich

Calle 20-A número 284 oir 3-A y 49 Diagonal

Lunes a viernes de 8:00 a 15:00; sábado de 8:00 a 12:00 horas

Dirección de Transporte en el Periférico de Mérida

Colonia El Roble

Lunes a viernes de 8:00 a 16:00; sábado de 8:00 a 13:00

Centro de Convenciones Siglo XXI, colonia Revolución

Salón Dzibilchaltún

Lunes a viernes de 8:00 a 16:00; sábado de 8:00 a 13:00

Plaza Boulevard Caucel

Calle 23, locales 12 y 13

Lunes a viernes de 8:00 a 16:00; sábado de 8:00 a 13:00

Unidad Deportiva Kukulcán, colonia Azcorra

Circuito Colonias por 28 s/n

Lunes a viernes de 8:00 a 16:00; sábado de 8:00 a 13:00

City Center, colonia San Ramón Norte

Avenida Andrés García Lavín

Lunes a viernes de 8:00 a 16:00; sábado de 8:00 a 13:00

CISP Valladolid

Tablaje 11199, avenida Víctor Cervera

Lunes a viernes de 8:00 a 16:00; sábado de 8:00 a 13:00

Tekax, bajos del Palacio Municipal

Calle 53 s/n

Lunes a viernes de 8:00 a 16:00; sábado de 8:00 a 13:00

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Tizimín, colonia Benito Juárez

Calle 45 número 292 por 62 y 64

Lunes a viernes de 8:00 a 16:00; sábado de 8:00 a 13:00

Progreso, colonia Centro

Calle 74 número 110

Lunes a viernes de 8:00 a 16:00; sábado de 8:00 a 13:00

Izamal, a un costado del sitio de taxis

Calle 31 s/n por 30 y 32

Lunes a viernes de 8:00 a 16:00; sábado de 8:00 a 13:00

Requisitos para la Regularización vehicular en Yucatán

Para la Regularización vehicular en Yucatán se deben de presentar una serie de requisitos indispensables con los que se podrá concretar el trámite.