Autos con placas foráneas en Yucatán: este es el tiempo permitido para transitar

Circular con un automóvil que porta placas de otra entidad federativa en Yucatán es completamente legal, pero únicamente durante el periodo que establece la normativa estatal para las estancias temporales. Rebasar ese plazo puede generar la obligación de registrar la unidad en el estado.

Por ello, si llegaste a Yucatán por trabajo, estudios, cambio de residencia o cualquier otra razón y trajiste tu vehículo, es importante conocer cuánto tiempo puedes transitar con placas foráneas antes de tener que realizar el trámite de emplacamiento local y evitar posibles incumplimientos a la legislación vigente.

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¿Cuánto tiempo puede circular un vehículo con placas foráneas en Yucatán?

De acuerdo con la Ley de Tránsito y Vialidad del Estado de Yucatán y su Reglamento, los vehículos con placas de otra entidad federativa pueden transitar en el estado por un máximo de 60 días naturales cuando la estancia es temporal.

Durante ese periodo, el propietario puede circular de manera legal siempre que el vehículo cuente con su documentación vigente y cumpla con las disposiciones del reglamento de tránsito.

¿Qué ocurre si el vehículo permanece más de 60 días?

Si la estancia del automóvil supera los 60 días naturales, el propietario deberá realizar el trámite de inscripción en el Registro Estatal de Control Vehicular, con el fin de obtener la documentación correspondiente en Yucatán.

Esta obligación aplica principalmente para quienes establecen su residencia en el estado o mantienen de forma permanente un vehículo proveniente de otra entidad.

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El simple hecho de portar placas foráneas no constituye una infracción mientras el vehículo permanezca dentro del plazo legal de 60 días naturales.

Sin embargo, si el automóvil continúa circulando en Yucatán después de ese periodo sin haber realizado el registro correspondiente, el propietario podría incumplir con lo establecido en la Ley de Tránsito y Vialidad del Estado.

Además, los vehículos con placas foráneas también pueden ser sancionados por otras faltas, como circular con documentación vencida, no respetar el reglamento de tránsito o cometer cualquier otra infracción vial.