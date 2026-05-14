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Yucatán / Mérida

Profepa rescata a un mono araña en un tianguis de Mérida y asegura un jaguar en un predio particular

La Profepa llevó a cabo operativos de rescate de fauna silvestre en el Sureste del país.

Gerardo Castro

Por Gerardo Castro

14 de may de 2026

2 min

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Un mono araña fue rescatado en el tianguis de San Roque de Mérida
Un mono araña fue rescatado en el tianguis de San Roque de Mérida / Especial

La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) reforzó las acciones contra el tráfico ilegal de fauna silvestre en Yucatán y otros estados del sureste mexicano, como parte de un operativo regional que permitió el rescate de especies protegidas y el aseguramiento precautorio de un jaguar en Mérida.

Durante uno de los despliegues realizados en la capital yucateca, autoridades efectuaron un recorrido de inspección y vigilancia en el Tianguis San Roque, ubicado en la colonia San José Tecoh, donde se concretó el rescate y entrega voluntaria de un ejemplar de mono araña.

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Asimismo, en atención a una denuncia ciudadana, personal de Profepa inspeccionó un predio en Mérida donde detectó la posesión bajo confinamiento de un jaguar (Panthera onca), especie considerada emblemática y protegida en México. El felino fue asegurado de manera precautoria debido a posibles irregularidades en su posesión.

Estas acciones forman parte del segundo operativo regional implementado por la dependencia federal en los estados de Chiapas, Oaxaca, Quintana Roo, Yucatán, Campeche, Veracruz y Tabasco, con el objetivo de combatir el tráfico ilegal de vida silvestre en el sureste del país.

De acuerdo con Profepa, durante la temporada de reproducción de diversas especies aumenta la extracción ilegal de ejemplares, principalmente aves, reptiles y mamíferos. Entre los animales más afectados destacan los psitácidos, como loros, pericos y guacamayas, que suelen ser comercializados de manera clandestina.

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Por ello, del 28 de abril al 5 de mayo se llevaron a cabo operativos, inspecciones y recorridos de vigilancia en mercados, carreteras, aeropuertos, puertos marítimos y filtros carreteros, con apoyo de la Guardia Nacional, Sedena, Conanp y otras autoridades federales y estatales.

Como resultado de las acciones coordinadas en la región, se inspeccionaron 119 vehículos y se logró el aseguramiento, rescate o detección de al menos 482 ejemplares y organismos de vida silvestre. Entre ellos se encuentran psitácidos, quelonios, dos monos araña, un tigrillo y un jaguar, además de flora protegida como orquídeas, bromelias y cactáceas.

La Profepa señaló que estos operativos permiten fortalecer la vigilancia en puntos estratégicos del sureste mexicano y detectar actividades relacionadas con la posesión y comercialización ilegal de especies protegidas, una práctica que representa un riesgo para la biodiversidad de la región.

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