No es Chichén Itzá: Esta es la pirámide más alta de Yucatán a la que aún se puede subir

Si buscas una zona arqueológica en Yucatán donde todavía sea posible ascender a una gran estructura prehispánica, existe una opción que sorprende por su tamaño, historia y vistas panorámicas.

Aunque muchas personas piensan de inmediato en Chichén Itzá, la pirámide más alta del estado a la que aún se permite subir se encuentra en otro municipio y permanece como uno de los secretos mejor conservados del turismo yucateco.

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Se trata de la pirámide Kinich Kakmó en Izamal, considerada la estructura prehispánica más alta del estado a la que actualmente se puede ascender, convirtiéndose en un atractivo imperdible para quienes desean combinar historia, cultura y paisajes.

¿Dónde está la pirámide Kinich Kakmó?

La pirámide Kinich Kakmó se localiza en el centro de Izamal, a unos 70 kilómetros de Mérida. Forma parte de una antigua ciudad maya que alcanzó gran importancia durante el periodo Clásico y Posclásico, cuando fue un destacado centro ceremonial dedicado al dios solar Kinich Kakmó.

Su enorme plataforma domina gran parte del paisaje urbano de Izamal, conocido por sus calles pintadas de amarillo y por albergar el emblemático convento de San Antonio de Padua.

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¿Por qué es considerada la más alta de Yucatán?

Aunque la pirámide de Kukulkán, en Chichén Itzá, es la más famosa del estado, no es la más alta del estado, ya que Kinich Kakmó alcanza aproximadamente 34 metros de altura, mientras que Chichén Itzá mide 24 metros.

Desde la cima de Kinick Kakmó es posible disfrutar de una vista de 360 grados de Izamal, especialmente al amanecer y al atardecer, cuando el paisaje adquiere tonalidades doradas que caracterizan al Pueblo Mágico.