Yucatán fortalece la vigilancia costera con monitoreo científico y comunitario de marea roja

Pescadores y acuacultores del Oriente de Yucatán contarán con un sistema de monitoreo comunitario para anticipar la presencia de mareas rojas y reducir las afectaciones que estos fenómenos provocan en la pesca, la acuacultura y las poblaciones costeras.

La estrategia, impulsada por el Centro de Investigación Científica de Yucatán (CICY), en coordinación con Environmental Defense Fund (EDF) México, la Secretaría de Pesca y Acuacultura Sustentables de Yucatán (Sepasy) y la Federación Regional de Sociedades Cooperativas de la Industria Pesquera de la Zona Oriente del Estado, busca dotar a pescadores, acuacultores y monitoras comunitarias de herramientas para detectar de manera anticipada los Florecimientos Algales Nocivos (FAN), conocidos como mareas rojas.

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Como parte del programa, recientemente se impartieron capacitaciones en los municipios de San Felipe y Río Lagartos, donde los participantes recibieron formación para vigilar las condiciones ambientales de la costa y generar información que permita identificar señales tempranas de riesgo.

La meta, señalaron las instituciones participantes, es consolidar un sistema permanente de observación comunitaria respaldado por el conocimiento científico.

Labor de equipo

El CICY aportará investigación especializada para comprender el comportamiento de los florecimientos algales, generar información y perfeccionar los mecanismos de monitoreo; EDF México fortalecerá la organización comunitaria y la coordinación entre cooperativas, autoridades e instituciones para impulsar medidas de adaptación frente al cambio climático.

La estrategia también contempla que cooperativas pesqueras y unidades de producción acuícola participen en la recopilación de datos sobre las condiciones del litoral. Esta información servirá de base para desarrollar sistemas de alerta temprana que permitan tomar decisiones oportunas y reducir las pérdidas económicas y sociales ocasionadas por estos fenómenos.

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El proyecto está vinculado con instancias estatales y federales encargadas de la vigilancia sanitaria y ambiental, así como con el recién creado Comité de Seguimiento y Evaluación de Florecimiento Algal Nocivo en Yucatán, para fortalecer una red de colaboración para prevenir y atender estos eventos.

Las instituciones destacaron que la adaptación al cambio climático requiere combinar el conocimiento científico con la participación de las comunidades costeras y los distintos niveles de gobierno. Bajo este modelo, San Felipe y Río Lagartos se perfilan como comunidades piloto para fortalecer la resiliencia del litoral yucateco, con la posibilidad de extender la estrategia a otras zonas costeras del estado.