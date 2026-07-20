Playas y zonas prohibidas para nadar en Verano 2026 en Yucatán

Durante las vacaciones de Verano 2026, miles de personas visitarán las playas, cenotes y áreas naturales de Yucatán para refrescarse de las altas temperaturas; sin embargo, no todos los cuerpos de agua son aptos para nadar, ya que algunos presentan corrientes peligrosas, profundidad variable o carecen de condiciones de seguridad para los visitantes.

Aunque el estado cuenta con una extensa costa y numerosos atractivos naturales, las autoridades de Protección Civil y especialistas recomiendan evitar ingresar al agua en sitios donde no exista vigilancia, señalización o infraestructura adecuada, especialmente durante días con fuerte oleaje, lluvias o vientos intensos.

A continuación, te presentamos las principales zonas donde se recomienda no nadar durante esta temporada.

Bocana de Chuburná: Uno de los puntos de mayor riesgo es la Bocana de Chuburná, ubicada en el puerto del mismo nombre, donde se unen el mar y la ría.

En esta zona se generan corrientes muy fuertes que cambian constantemente debido al intercambio de agua entre ambos cuerpos, por lo que incluso nadadores experimentados pueden ser arrastrados con facilidad.

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Además, el tránsito de embarcaciones pesqueras aumenta el peligro para quienes ingresan al agua fuera de las áreas permitidas.

Manglares: Los manglares de Yucatán son áreas naturales protegidas y cumplen una función fundamental para la biodiversidad y la protección de la costa.

Aunque algunas personas ingresan para refrescarse, estos sitios no están diseñados para actividades recreativas, ya que presentan fondo lodoso, raíces sumergidas, poca visibilidad, fauna silvestre y canales con profundidad variable.

También es importante recordar que alterar estos ecosistemas puede generar afectaciones ambientales y sanciones.

Cenotes sin infraestructura: Yucatán posee miles de cenotes, pero no todos cuentan con las condiciones necesarias para recibir visitantes.

Los cenotes que carecen de escaleras, plataformas, chalecos salvavidas, guías o personal de apoyo pueden representar un peligro debido a:

Grandes profundidades.

Cambios bruscos en el nivel del agua.

Rocas resbalosas.

Baja visibilidad.

Espacios confinados.

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Antes de ingresar, es recomendable verificar que el sitio esté habilitado para el turismo y cuente con medidas básicas de seguridad.

Aguadas y cuerpos de agua interiores: Las aguadas y pequeños depósitos naturales de agua dulce también deben evitarse para nadar.

Estos sitios suelen presentar lodo profundo, vegetación sumergida, poca visibilidad y fondos irregulares que dificultan el desplazamiento. Además, no cuentan con vigilancia ni servicios de emergencia, por lo que un accidente puede complicarse rápidamente.

Recomendaciones para disfrutar el Verano 2026 con seguridad

Para prevenir accidentes durante las vacaciones, las autoridades recomiendan:

Nadar únicamente en playas o balnearios autorizados.

Respetar la señalización y las indicaciones de Protección Civil.

No ingresar al agua bajo los efectos del alcohol.

Mantener vigilancia permanente sobre niñas, niños y adultos mayores.

Evitar nadar cuando haya bandera roja, fuerte oleaje o tormentas.

Utilizar chaleco salvavidas en actividades acuáticas.

Disfrutar de las bellezas naturales de Yucatán es posible siempre que se haga con responsabilidad. Elegir sitios seguros y evitar zonas de riesgo como la Bocana de Chuburná, los manglares, los cenotes sin infraestructura y las aguadas puede marcar la diferencia para que las vacaciones de Verano 2026 transcurran sin incidentes.