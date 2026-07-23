Síguenos

Última hora

México

¿Qué es México Canta 2026?: y todo lo que debes saber sobre el "reality" de la Secretaria de Cultura

Yucatán / Sucesos

Embarazada cae de un autobús en el Centro de Mérida; chofer le prensó el pie al cerrar la puerta

Una embarazada sufrió una aparatosa caída al descender de un autobús de la ruta San Pedro Noh Pat.

Por Alejandro Collí

23 de jul de 2026

1 min

Compartir

Redimensionar texto

Embarazada resulta lesionada tras caer de un autobús en el Centro de Mérida
Embarazada resulta lesionada tras caer de un autobús en el Centro de Mérida / Especial

Una mujer que lleva unos seis meses de embarazo resultó lesionada tras sufrir un accidente cuando descendía de un autobús de la ruta 69 San Pedro Noh Pat, en calles del Centro de Mérida.

De acuerdo con los primeros reportes, el incidente ocurrió en la calle 67 entre 52-A y 54, cuando la pasajera aún no bajaba por completo, pero el operador no se dio cuenta, cerró la puerta posterior del camión y le prensó uno de los pies.

El joven de 23 años agredió a policías de la SSP al momento de su detención

Noticia Destacada

Detienen a motociclista que evadió un retén de la SSP en Progreso

Como resultado del percance, la mujer perdió el equilibrio y cayó sobre la banqueta, lo que generó preocupación entre transeúntes y otros pasajeros debido a su estado de gestación.

Testigos del hecho solicitaron apoyo a la Policía Municipal de Mérida, cuyos elementos acudieron al lugar y posteriormente requirieron la presencia de paramédicos para valorar a la afectada.

Fiscalía imputa a sujeto por presuntamente privar de la vida a su sobrino

Noticia Destacada

Dan prisión preventiva a “Yoni", acusado de matar a su sobrino en Dzidzantún

A pesar de las lesiones, la mujer decidió no ser trasladada a un hospital, determinación que fue confirmada, tanto por su pareja como por los agentes que atendieron el reporte.

Trascendió que la afectada buscaba llegar a un acuerdo con el operador de la unidad. Por su parte, el conductor informó que la póliza de seguro del vehículo estaba vencida y que la unidad transitaba con una placa cuya vigencia expiró hace más de 12 años.

Te puede interesar