Embarazada cae de un autobús en el Centro de Mérida; chofer le prensó el pie al cerrar la puerta

Una mujer que lleva unos seis meses de embarazo resultó lesionada tras sufrir un accidente cuando descendía de un autobús de la ruta 69 San Pedro Noh Pat, en calles del Centro de Mérida.

De acuerdo con los primeros reportes, el incidente ocurrió en la calle 67 entre 52-A y 54, cuando la pasajera aún no bajaba por completo, pero el operador no se dio cuenta, cerró la puerta posterior del camión y le prensó uno de los pies.

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Como resultado del percance, la mujer perdió el equilibrio y cayó sobre la banqueta, lo que generó preocupación entre transeúntes y otros pasajeros debido a su estado de gestación.

Testigos del hecho solicitaron apoyo a la Policía Municipal de Mérida, cuyos elementos acudieron al lugar y posteriormente requirieron la presencia de paramédicos para valorar a la afectada.

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A pesar de las lesiones, la mujer decidió no ser trasladada a un hospital, determinación que fue confirmada, tanto por su pareja como por los agentes que atendieron el reporte.

Trascendió que la afectada buscaba llegar a un acuerdo con el operador de la unidad. Por su parte, el conductor informó que la póliza de seguro del vehículo estaba vencida y que la unidad transitaba con una placa cuya vigencia expiró hace más de 12 años.