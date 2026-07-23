Vecinos de San Eduardo en Hunucmá viven entre malos olores y contaminación por una granja de Bachoco cerca de sus casas

Habitantes de la comunidad de San Eduardo, en el municipio de Hunucmá, denunciaron que las granjas de engorde de aves operadas por la empresa Bachoco funcionan a menos de 20 metros de las viviendas, en plena zona urbana, generando pestilencia constante y presunta contaminación de agua y tierra, de acuerdo con un señalamiento difundido por la organización Somos Agua.

Según el reporte, los vecinos documentan desde hace más de una década un problema ambiental que comenzó en las localidades de San Vicente y Xtancia, y que hoy se concentra en San Eduardo.

Los residentes atribuyen a la operación de las granjas avícolas problemas respiratorios y gastrointestinales –que describen como crónicos– entre niños y personas adultas, además de un historial de despojos de tierras y de criminalización hacia quienes han intentado defender su patrimonio.

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Investigación abierta

La denuncia popular fue presentada el pasado 6 de abril ante autoridades de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

De acuerdo con Somos Agua –una asociación enfocada en la defensa del agua, el territorio y el medio ambiente en Yucatán– la Profepa admitió abrir una investigación por posibles incumplimientos, pero se declaró incompetente para atender el tema de residuos y olores, remitiendo el caso al Ayuntamiento de Hunucmá pese a que, según la organización, la ley le otorga facultades sobre contaminación de aire, tierra y agua. La Conagua, señalan, no ha respondido a la denuncia.

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En tanto, el comité de transparencia del Ayuntamiento de Hunucmá, consultado sobre los permisos de operación de la granja, calificó la información solicitada como “parcialmente inexistente” y no entregó respaldo documental, de acuerdo con el mismo señalamiento.

Propuesta sin plan

En una mesa de diálogo realizada el 11 de junio, representantes de Bachoco habrían reconocido negligencias en el tratamiento de residuos y ofrecido mejoras, aunque sin presentar un documento ambiental ni plan de manejo formal.

Como medida inmediata propusieron una campaña de limpieza y la instalación de cubiertas en ventiladores. Hasta ahora, los vecinos aseguran que la pestilencia persiste en las calles de San Eduardo.

La comunidad exige la remediación del daño ambiental y el cierre definitivo de la operación, que considera contraria al ordenamiento ecológico y territorial del estado.

Bachoco es líder en la industria avícola, en producción de pollo y huevo, con presencia en la entidad.