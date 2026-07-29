Clima en Yucatán 30 de julio: Seguirá la probabilidad de lluvias fuertes este jueves

La probabilidad de lluvias en Yucatán se mantendrá este jueves 30 de julio, al igual que las temperaturas muy calurosas en el transcurso del día.

De acuerdo con el Centro Hidrometeorológico Regional “Mérida”, la humedad residual de la pasada Onda Tropical, en combinación con el calentamiento diurno de la superficie, causará probables chubascos con lluvias puntuales fuertes.

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Además, habrá ambiente caluroso a muy caluroso durante el día y cálido en la noche, con vientos dominantes del sureste, tornándose del norte y noreste en el litoral de Yucatán, de 20 a 30 km/h, con posibles rachas mayores a 45 km/h.

En Mérida, la temperatura máxima alcanzará alrededor de los 39° C durante la tarde, mientras que la mínima será cercana a los 23° C al amanecer.

Aunque las primeras horas del día podrían sentirse ligeramente frescas, por la noche volverá el ambiente cálido en gran parte de la capital yucateca.

Para el puerto de Progreso se esperan temperaturas de entre 25 y 34° C, con una mañana relativamente fresca y una tarde cálida debido a la humedad y la nubosidad variable.

En Tekax, al sur del estado, el termómetro oscilará entre los 24 y 35° C, mientras que en Tizimín se prevén valores de entre 26 y 33° C.

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En Valladolid, además de temperaturas de entre 23 y 38° C, existe posibilidad de lluvias acompañadas de actividad eléctrica en algunos sectores, por lo que las autoridades mantienen vigilancia sobre la evolución de las condiciones meteorológicas.

Ante este panorama, Protección Civil exhortó a la población a mantenerse informada únicamente a través de los canales oficiales y tomar precauciones por posibles encharcamientos, calles inundadas, reducción de visibilidad y rachas de viento durante las precipitaciones.