Pescadores del Oriente de Yucatán reportan exitoso arranque de la captura de langosta

La temporada de captura de langosta continúa con resultados alentadores para los pescadores del litoral Oriente, quienes comienzan a ver recompensado el esfuerzo realizado durante los meses de veda y el cuidado del recurso marítimo.

De acuerdo con los primeros reportes, las embarcaciones con mejores resultados lograron capturas de 196, 150 y 75 kilogramos de langosta, destacando el puerto de San Felipe, donde se registró la mayor producción de la jornada.

Los hombres de mar señalaron que estos resultados son consecuencia del respeto a los períodos de reproducción y a la veda del crustáceo, acciones que han permitido la recuperación de la especie y garantizan el sustento de cientos de familias que dependen de esta actividad.

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A diferencia de temporadas anteriores, las condiciones climatológicas han favorecido las labores de pesca, ya que hasta el momento los fenómenos naturales no han afectado la zona. Esto ha permitido que ayer las embarcaciones salieran nuevamente al mar con la esperanza de mantener las buenas capturas.

El buzo Juan Canul comentó que los pescadores tienen puestas sus esperanzas en esta temporada, ya que desde el primer día las capturas han sido redituables y podrían ayudarles a cubrir las deudas acumuladas con sus patrones, además de solventar los elevados costos de operación.

Explicó que uno de los principales gastos es el combustible, cuyo precio supera los 24.36 pesos por litro. Dependiendo de la distancia recorrida, una embarcación puede gastar desde dos mil pesos por jornada, cifra que aumenta conforme deben internarse más millas mar adentro en busca del producto.

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Canul indicó que durante las primeras jornadas la mayoría de las cuevas previamente geolocalizadas por los buzos han tenido presencia de langosta, lo que ha permitido obtener buenas capturas en los distintos puertos de la región.

Por ahora, los pescadores continúan trabajando a pocas millas de la costa, aunque prevén que conforme disminuya la disponibilidad del crustáceo será necesario alejarse cada vez más mar adentro.

Los trabajadores del mar coincidieron en que existe una buena expectativa para esta temporada, confiando en que las condiciones del clima se mantengan favorables y que la abundancia del recurso continúe durante las próximas semanas.