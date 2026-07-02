Clima en Yucatán hoy jueves 2 de julio: prevén lluvias fuertes por la tarde y temperaturas de hasta 42 grados

Este jueves 2 de julio, el clima en Yucatán estará marcado por temperaturas extremas y lluvias de moderadas a fuertes durante la tarde, de acuerdo con el pronóstico de Protección Civil Yucatán (Procivy), que exhortó a la población a mantenerse atenta ante las condiciones meteorológicas.

Según la dependencia estatal, el ingreso de humedad proveniente del Mar Caribe y el establecimiento de una vaguada sobre la Península de Yucatán favorecerán el desarrollo de lluvias acompañadas de actividad eléctrica y rachas de viento a partir de las 14:00 horas.

Las primeras precipitaciones se presentarán en municipios del noreste y sureste, extendiéndose de forma gradual hacia el centro, suroeste y noroeste del estado, incluyendo la ciudad de Mérida.

Además, se espera viento del sureste y noreste con velocidades de entre 20 y 30 kilómetros por hora, aunque durante las tormentas podrían registrarse rachas superiores a los 60 kilómetros por hora, por lo que se recomienda extremar precauciones, especialmente al conducir o realizar actividades al aire libre.

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En cuanto a las temperaturas, Procivy informó que el ambiente será cálido durante la madrugada y el amanecer, con mínimas de entre 23 y 25 grados Celsius.

Sin embargo, por la tarde persistirá el ambiente extremadamente caluroso, con máximas de 38 a 40 grados en gran parte del interior del estado.

En los municipios de Espita, Tizimín y Yaxcabá, el termómetro podría alcanzar hasta los 42 grados, mientras que en la zona costera las temperaturas oscilarán entre los 32 y 34 grados.

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Respecto a las condiciones marítimas, Protección Civil indicó que en el litoral yucateco se espera oleaje de entre 1 y 1.5 metros de altura.

Ante este panorama, las autoridades recomiendan mantenerse hidratado, evitar la exposición prolongada al sol durante las horas de mayor calor y mantenerse informado a través de los canales oficiales sobre cualquier actualización del pronóstico del tiempo en Yucatán.