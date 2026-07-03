Vivir en Yucatán: ¿Qué trámites vehiculares debes hacer si te mudas desde otro estado?

Yucatán recibe a decenas de nuevos habitantes por distintos motivos, desde trabajo, estudios o para establecer su residencia, y al llegar al estado con auto, uno de los trámites más importantes que se deben de realizar es regularizar el vehículo con placas del la entidad.

Además de cumplir con la normativa vigente, contar con un automóvil emplacado en Yucatán ofrece beneficios relacionados con la seguridad, el control vehicular y la facilidad para realizar otros procedimientos oficiales.

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Al realizar el cambio de registro, el automóvil queda inscrito en el padrón vehicular estatal, lo que facilita su identificación por parte de las autoridades y permite mantener actualizada la documentación del propietario.

Requisitos para emplacar un vehículo de otro estado

Para realizar el trámite de introducción de un vehículo foráneo es necesario presentar la siguiente documentación:

Identificación oficial vigente.

Comprobante de domicilio en Yucatán.

Factura, carta factura o documento que acredite la propiedad del vehículo.

Tarjeta de circulación vigente.

Placas del estado de origen o documento que justifique su baja, según corresponda.

Comprobante del pago de derechos.

El vehículo deberá presentarse para la revisión física correspondiente.

Es importante verificar que no existan adeudos o irregularidades antes de iniciar el procedimiento.

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¿Cuánto cuesta introducir un vehículo a Yucatán?

El costo del trámite depende del tipo de vehículo y de los derechos estatales vigentes. Generalmente, el pago incluye:

Alta en el padrón vehicular.

Expedición de nuevas placas.

Tarjeta de circulación.

Calcomanía correspondiente.

Las tarifas pueden actualizarse cada año conforme a la Ley de Hacienda del Estado, por lo que se recomienda consultar los costos vigentes antes de acudir a realizar el trámite.

El emplacamiento de vehículos provenientes de otros estados puede realizarse en los módulos autorizados de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) distribuidos en distintos municipios de Yucatán.

En algunos casos es posible agendar una cita previamente para reducir los tiempos de espera.