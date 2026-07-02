Clima en Yucatán 3 de julio: Habrá posibles chubascos y calor de 40 grados este viernes

Rumbo al fin de semana se mantiene la probabilidad de chubascos en Yucatán junto a temperaturas muy calurosas, informó el Centro Hidrometeorológico Regional “Mérida”.

Detalló que este viernes 3 de julio, debido al flujo de humedad desde el golfo de México y el mar Caribe, aunado al calentamiento diurno de la superficie, se prevé probabilidad de chubascos en el oriente y sur de Yucatán.

El ambiente será caluroso a muy caluroso durante el día y cálido en la noche, con vientos dominantes del este, cambiando del noreste por la tarde, de 20 a 30 km/h, con posibles rachas mayores a 45 km/h.

Noticia Destacada “El Niño” amenaza con cambiar el clima de Yucatán; prevén menos lluvias y más calor hacia finales del 2026

Mientras tanto, en Mérida, las temperaturas máximas alcanzarán alrededor de los 39° C durante la tarde, mientras que las mínimas serán cercanas a los 26° al amanecer.

Las condiciones permitirán un ambiente ligeramente fresco en las primeras horas del día; sin embargo, por la noche volverá a sentirse calor en gran parte de la capital yucateca.

En el puerto de Progreso se pronostican temperaturas de entre 24 y 36° C, con ambiente fresco por la mañana y cálido hacia la tarde debido a la humedad y la nubosidad variable.

Para Tekax, al sur del estado, se esperan mínimas de 24° y máximas de hasta 36° C, manteniéndose ambiente caluroso durante gran parte del día.

Noticia Destacada Cuatro playas de Yucatán menos afectadas por la erosión costera para visitar en Verano 2026

En Tizimín, al oriente de Yucatán, el termómetro oscilará entre los 25 y 35° C, mientras que en Valladolid las temperaturas rondarán entre los 26 y 38° C, con posibilidad de lluvias acompañadas de actividad eléctrica en algunas zonas.

Ante el pronóstico de lluvias y fuertes rachas de viento, autoridades recomendaron a la población mantenerse informada únicamente a través de canales oficiales de Protección Civil.

Asimismo, exhortaron a extremar precauciones por posibles encharcamientos, calles inundadas y reducción de visibilidad durante las precipitaciones.