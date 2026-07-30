Sigue conflicto por tierras en Hopelchén: acusan siembra de soya y operación de cinco apiarios en predio en disputa

Don Bernabé López Uicab, quien mostró documentos oficiales que lo acreditan como legítimo propietario del predio San José Copí que consta de 260 hectáreas, del cual cinco personas del poblado de Ich-Ek tienen la posesión desde hace 40 años, indicó que esos infractores no solo han mecanizado 10 hectáreas, sino también tienen al menos cinco apiarios en esos terrenos.

Noticia Destacada Dueño de predio en disputa en Ich-Ek exhibe documentos y afirma ser el legítimo propietario de 260 hectáreas

De 71 años de edad y originario de la comunidad de Castamay, del municipio de Campeche, don Bernabé señaló que ha dialogado buenamente con don Felipe Reneyro Poot Méndez, su hijo Israel, y con tres personas más, quienes tienen la posesión de esa superficie; pero se han negado a salir del predio, argumentando que llevan 40 años trabajando ese terreno.

El dueño de ese predio llevó al reportero de Por Esto a dos apiarios que están cerca de esa superficie mecanizada, y expresó que hay al menos en esa zona cinco apiarios, los cuales, dijo, tienen un promedio de 100 colmenas de abeja, unas 20 por cada apiario.

Y expresó que, de forma pacífica, una vez más pide a don Felipe, a su hijo Israel y a las otras tres personas que razonen y acepten que están trabajando un predio que tiene dueño, que no es de ellos aunque estén en posesión ahí más de 40 años, y ese tiempo no les da la certeza de que ese predio ya les pertenece.

“Yo les he dicho y les he demostrado con documentos a don Felipe y a su hijo Israel, que son excomisarios ejidales de Ich-Ek, y también las autoridades correspondientes se los han hecho saber, pero se han negado a aceptar y reconocer”, añadió.

Dijo que su hermano Cecilio López Uicab fue dueño de ese predio, pero, al morir, inició un Juicio Sucesorio Intestamentario para lograr que ese predio se transfiera a su nombre, lo cual logró al final, pues un juez le concedió la sucesión.

“De igual manera, llevé a cabo un Juicio Reivindicatorio y también salí favorecido, y un juez ordenó a don Felipe y a los demás posesionarios del terreno que se llama San José Copí la devolución del predio, pero también se han negado a hacerlo”, aseveró.

Mencionó que, el 10 de agosto de 2023, ganó la demanda a través de ese Juicio Reivindicatorio a los ejidatarios de Ich-Ek, en el cual se les pide la desocupación y entrega formal, real y material del predio; sin embargo, los posesionarios no lo hicieron, y hasta derribaron un cercado de postes y alambre de púas que tenía el predio.

Don Bernabé subrayó que, el 19 de diciembre de 2023 y después de más de 13 años, le fue entregado oficialmente el predio en cuestión, y le fue notificado a don Felipe, a su hijo Israel, a Lázaro Canul Poot, a Mario Chan Uc y a Andrés Chan Canché, estos dos últimos que son las otras dos personas de las cinco que tienen la posesión de las tierras, que el predio es entregado a su legítimo dueño, y deben respetar esa orden judicial, lo cual tampoco hicieron.

Y el pasado 9 de julio de 2026, autoridades de la Fiscalía General del Estado, del Poder Judicial y con apoyo de la Policía Municipal, Ministerial y hasta de la Guardia Nacional, se aseguró el predio y se encintó para evitar que los posesionarios ingresen de nueva cuenta.

Sin embargo, dijo que los posesionarios violaron esa restricción y rompieron las cintas del predio asegurado, y sembraron con soya las 10 hectáreas mecanizadas, y además siguen trabajando sus apiarios.

JGH