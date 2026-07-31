Esperan a más de 500 personas en la Marcha del Orgullo LGBT+ de Kanasín

La comunidad LGBTIAQ+ del municipio de Kanasín realizará hoy la sexta edición de su Marcha del Orgullo, con la expectativa de reunir a más de 500 participantes para promover la inclusión, el respeto y la igualdad.

El evento iniciará a las 17:00 horas y tiene como principal objetivo dar visibilidad a las personas de la diversidad, así como destacar la resistencia y resiliencia de quienes integran el colectivo.

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Ángel Leal, principal organizador de este evento, señaló que la movilización representa una oportunidad para seguir impulsando el reconocimiento y el respeto.

Destacó que la marcha no sólo fortalece la unión de la comunidad LGBTIAQ+, sino que también muestra a la sociedad que sus integrantes son personas profesionistas, trabajadoras y comprometidas, que buscan vivir y ser reconocidas con los mismos derechos y dignidad que cualquier ciudadano.

Indicó que, con el paso de los años, la participación ha crecido de manera significativa, al grado de que actualmente es común ver familias completas, incluidos niñas y niños, acompañando el recorrido en señal de apoyo al movimiento.

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De acuerdo con Ángel Leal, existe un antes y un después desde el inicio de este proyecto, al reconocer el respaldo del Ayuntamiento de Kanasín, que ha impulsado espacios de representación para la comunidad, entre ellos un Departamento de Planeación y Desarrollo para la Comunidad LGBTIAQ+, considerado un avance importante para fortalecer las acciones de inclusión en el municipio.

No obstante, señaló que aún quedan retos para alcanzar la igualdad de derechos y el respeto total por la diversidad sexual.

Reiteró que continuarán trabajando desde el colectivo para promover una sociedad más incluyente y sin discriminación.