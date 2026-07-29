Salida de pescadores a Yucatán duplica la captura de robalo en Champotón

La captura del robalo mediante la pesquería de la "lisera" registra una mejoría considerable, al pasar de entre 10 y 15 kilogramos por embarcación a 20 y 30 kilogramos por jornada, lo que representa un incremento de hasta 100 por ciento.

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Así lo informó vía telefónica Víctor Martínez Aguilar, presidente de la cooperativa Pescadores de la Bahía, agrupación que integra alrededor de 60 lanchas y 270 pescadores ribereños.

"La captura del robalo mediante la lisera ha registrado una notable mejoría en el litoral, con un precio de 75 pesos por kilogramo en playa", comentó.

Martínez Aguilar atribuyó este panorama a que muchos pescadores han viajado al vecino estado de Yucatán para participar en la temporada de captura de pulpo, la cual inicia el 1 de agosto.

"Tan sólo de esta agrupación, Pescadores de la Bahía, alrededor de 100 pescadores han decidido viajar a Yucatán, llevándose unos 25 motores para trabajar esta pesquería de manera garetada", añadió.

En ese sentido, el dirigente señaló que la disminución en el número de pescadores y lanchas ribereñas podría favorecer la pesquería de escama, ya sea mediante la "lisera" o el "lanceo".

JGH