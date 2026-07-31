Más de 500 mil alumnos de Yucatán volverán a las aulas el 31 de agosto; el ciclo escolar tendrá 185 días de clases

Más de medio millón de estudiantes de educación básica en Yucatán regresarán a las aulas el próximo 31 de agosto, fecha en la que iniciará oficialmente el ciclo escolar 2026-2027, de acuerdo con el calendario dado a conocer por la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado (Segey), el cual establece 185 días efectivos de clases y será aplicable tanto para escuelas públicas como particulares incorporadas al Sistema Educativo Nacional.

El nuevo calendario, homologado con el emitido por la Secretaría de Educación Pública (SEP), señala que las actividades académicas concluirán el 9 de julio de 2027, mientras que el personal docente permanecerá en labores hasta el 15 de julio, una vez finalizados los procesos administrativos y de cierre del ciclo.

Con este calendario, el sistema educativo estatal se prepara para atender a más de 540 mil alumnos de preescolar, primaria y secundaria, además de decenas de miles de docentes distribuidos en los 106 municipios del Estado.

Noticia Destacada Segey iniciará la entrega de uniformes, útiles y mochilas para el regreso a clases en Yucatán

Vacaciones decembrinas

El primer periodo vacacional corresponderá a las fiestas decembrinas. Las clases se suspenderán del 21 de diciembre de 2026 al 5 de enero de 2027, mientras que el 6 de enero fue considerado como día inhábil, por lo que el regreso a las aulas se realizará hasta el 7 de enero.

Posteriormente, las vacaciones de Semana Santa comprenderán del 22 de marzo al 2 de abril de 2027, reanudándose las actividades escolares el 5 de abril.

Al concluir el ciclo escolar, el periodo vacacional de verano para los estudiantes iniciará el 9 de julio, en tanto que el personal docente saldrá oficialmente de receso una semana después, tras concluir las actividades de evaluación y entrega de documentación.

Durante el ciclo también se contemplan seis días de suspensión oficial de labores por fechas cívicas nacionales: el 16 de septiembre, por el aniversario de la Independencia; 2 de noviembre, Día de Muertos; 16 de noviembre, conmemoración de la Revolución Mexicana; 1 de febrero de 2027, por la promulgación de la Constitución; 15 de marzo, en sustitución del natalicio de Benito Juárez, y 5 de mayo, por la Batalla de Puebla.

Noticia Destacada Segey presenta estrategia para reducir el rezago escolar en Yucatán con becas y mejor infraestructura

A estos descansos se sumarán las ocho sesiones ordinarias de Consejo Técnico Escolar (CTE), programadas para los últimos viernes de cada mes: 25 de septiembre, 30 de octubre y 27 de noviembre de 2026, así como 29 de enero, 26 de febrero, 30 de abril, 28 de mayo y 25 de junio de 2027.

Fines de semana largos

La combinación de algunas de estas reuniones con días festivos dará origen a dos fines de semana largos. El primero abarcará del 31 de octubre al 2 de noviembre, mientras que el segundo comprenderá del 30 de enero al 1 de febrero de 2027.

El calendario también establece tres periodos de entrega de boletas de evaluación. El primero será del 23 al 26 de noviembre de 2026; el segundo, del 16 al 19 de marzo de 2027, y el tercero se realizará los días 8 y 9 de julio, al cierre del ciclo escolar.

Asimismo, las preinscripciones para el ciclo 2027-2028 se llevarán a cabo del 2 al 12 de febrero de 2027, periodo en el que madres, padres y tutores podrán realizar los trámites para el ingreso de alumnos de nuevo ingreso a preescolar, primaria y secundaria.

Con la publicación del calendario, las autoridades educativas definieron la organización del próximo ciclo escolar, que mantendrá la misma duración establecida por la SEP y permitirá a escuelas, docentes y familias planificar con anticipación las actividades académicas, los periodos vacacionales y los días de suspensión de clases.