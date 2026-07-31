Ruta 74 del Va y Ven resulta insuficiente para Las Américas; habitantes reclaman más autobuses

Habitantes del fraccionamiento Las Américas solicitaron mejoras en el servicio de transporte urbano, en particular en la ruta 74, al considerar que resulta insuficiente para atender la demanda de usuarios de esta zona ubicada a unos 12 kilómetros del Centro de Mérida.

De acuerdo con la información recabada, la ruta 74 opera con cuatro unidades que recorren toda la avenida 59, principal vialidad del fraccionamiento. En contraste, la 72 y 73 cuentan con más de seis autobuses cada una, aunque sólo cubren parte de esa avenida antes de dirigirse hacia la zona conocida como Las Américas 2.

Los vecinos señalaron que esta situación afecta principalmente a quienes viven en la primera etapa del desarrollo habitacional, ya que, cuando no hay unidades de la ruta 74 disponibles, deben caminar más de 500 metros para alcanzar un paradero de las rutas 72 o 73.

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Además, los usuarios denunciaron que los operadores de la ruta 74 realizan constantes paradas, especialmente en horarios de mayor afluencia, lo que prolonga significativamente los tiempos de traslado y provoca retrasos para quienes se dirigen a sus centros de trabajo, escuelas u otros compromisos.

Traslado lento

Durante una encuesta realizada en el punto de inicio de la ruta, Esteban Beytia, vecino del rumbo de Juan Pablo II, comentó que la 74 es una de las más lentas en comparación con las rutas 72 y 73.

Para evitar llegar tarde a su empleo en la avenida Revolución, aborda la primera unidad disponible y aseguró que, durante los cambios de turno por la tarde, la espera puede extenderse hasta 30 minutos, aun cuando haya largas filas de pasajeros. También indicó que, por las noches, algunas unidades ya no realizan paradas con el argumento de que viajan llenas.

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Los habitantes consideraron necesario incrementar el número de unidades para atender la demanda. Aunque en total operan aproximadamente 30 autobuses , la capacidad sigue siendo insuficiente.

Asimismo, denunciaron que en el servicio nocturno algunos operadores no respetan el horario de la última salida desde el paradero ubicado en la calle 63 entre 58 y 56, lo que genera incertidumbre entre los usuarios.