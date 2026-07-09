Tecoh gana un nuevo espacio para el deporte: inauguran moderna cancha de fútbol 5

El Gobernador Joaquín Díaz Mena entregó una nueva cancha de fútbol 5 en la cabecera municipal de Tecoh, infraestructura que beneficiará a más de diez mil habitantes con un espacio digno para el deporte, la convivencia y la recreación.

La obra fortalece la estrategia de prevención de las violencias mediante la atención a las causas, en coordinación con el Gobierno de México que encabeza la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, promoviendo entornos seguros y mayores oportunidades para niñas, niños y jóvenes.

El Renacimiento Maya avanza desde cada municipio, comisaría, colonia y comunidad de Yucatán, con obras que generan bienestar, fortalecen el tejido social y amplían las oportunidades para todas y todos.

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La recuperación y creación de espacios públicos dignos son parte de una visión de justicia territorial que acerca desarrollo, promueve la convivencia y contribuye a la construcción de la paz.

Como muestra de esta transformación, el Gobierno del Estado entregó una nueva cancha de fútbol 5 en la cabecera municipal de Tecoh, infraestructura que beneficiará de manera directa a más de diez mil habitantes.

El nuevo espacio permitirá que niñas, niños, adolescentes y jóvenes cuenten con un lugar seguro para la práctica deportiva, la recreación y la convivencia comunitaria, fortaleciendo la prevención de las violencias mediante la atención a sus causas.

Estas acciones forman parte del trabajo coordinado entre el Gobierno de Yucatán y la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, para impulsar comunidades más seguras, con mayores oportunidades para las juventudes y una mejor calidad de vida para las familias.

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Como parte del Mundial Social que impulsa el Gobierno Federal en coordinación con la administración estatal, se construyó y entregó en esta demarcación una cancha de fútbol 5 con pasto sintético, sistema de drenaje, rejas perimetrales, porterías profesionales, electrificación e iluminación, lo que permitirá su uso seguro durante el día y la noche.

Luego de develar la placa conmemorativa, el Gobernador Joaquín Díaz Mena, junto con el alcalde de Tecoh, Bethel Achach Rodríguez, explicó que en Yucatán se construyen 83 obras de este tipo para beneficio de niñas, niños, jóvenes y personas adultas.

Detalló que, para promover la justicia social y el deporte, en coordinación con la Comisión Nacional del Deporte (Conade) y la Secretaría de Desarrollo Agrario, Urbano y Territorial (Sedatu), se construirán 46 canchas, a las que se suman 37 más a cargo del Gobierno del Estado.

En este sentido, resaltó que el deporte contribuye a construir una vida saludable y a alejar a las infancias y juventudes de las adicciones, como el alcoholismo y la drogadicción, por lo que invitó a las familias de este municipio a usar, cuidar y hacer suyo este nuevo espacio deportivo.

Esta obra representa el compromiso de seguir generando infraestructura que atienda las necesidades de las familias y contribuya a construir entornos seguros, con más oportunidades para las nuevas generaciones.