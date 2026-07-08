Yucatán fortalece los programas sociales con apoyos económicos a madres, estudiantes y parteras

La secretaria de Bienestar de Yucatán, Estefanía Baeza, presentó los avances de los programas sociales que se implementan en los 106 municipios del estado durante la conferencia encabezada por el gobernador Joaquín Díaz Mena, donde destacó las acciones dirigidas a mujeres, jóvenes estudiantes y comunidades escolares como parte de la estrategia de fortalecimiento del bienestar social.

Durante su intervención, informó que el programa Mujeres Renacimiento beneficia a más de 10 mil madres autónomas mediante la entrega de un apoyo económico directo de 3 mil pesos bimestrales durante 2026.

Noticia Destacada Más de 25 mil productores reciben apoyos del Gobierno de Yucatán; destinan 639 mdp al campo

Explicó que este esquema busca fortalecer la economía de las mujeres que son el principal sustento de sus familias, contribuyendo a mejorar sus condiciones de vida.

Asimismo, dio a conocer el programa Parteras de Bienestar, iniciativa que por primera vez se implementa en Yucatán para reconocer y respaldar a las mujeres con saberes ancestrales que desempeñan un papel fundamental en la atención de la salud comunitaria.

El programa contempla un apoyo de 3 mil pesos bimestrales para mujeres de 18 años en adelante que ejerzan esta labor, con cobertura en los 106 municipios del estado. Precisó que las reglas de operación del programa se encuentran actualmente en proceso de observación.

Noticia Destacada Yucatán activa vigilancia por marea roja para proteger a turistas y consumidores de mariscos

En materia educativa, la funcionaria destacó que Juventudes Renacimiento beneficia a más de 9 mil estudiantes de educación superior, quienes reciben un apoyo de 3 mil pesos bimestrales con el objetivo de prevenir la deserción universitaria y facilitar la continuidad de sus estudios.

Finalmente, Estefanía Baeza anunció el inicio del programa Bienestar en tu Escuela, mediante el cual se distribuirán 197 mil 974 paquetes escolares en mil 254 escuelas de nivel básico de Yucatán.

Los insumos fueron elaborados por artesanos de Ticul, Huhí, Tekit y Hunucmá, impulsando también la economía local.

Para este programa se destina una inversión de 124 millones 64 mil pesos, con la finalidad de apoyar a las familias y garantizar que niñas, niños y adolescentes cuenten con los materiales necesarios para el próximo ciclo escolar.