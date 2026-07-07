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Yucatán activa vigilancia por marea roja para proteger a turistas y consumidores de mariscos

El gobernador Joaquín Díaz Mena encabezó la instalación del Comité de Seguimiento y Evaluación del Florecimiento Algal Nocivo.

Por Redacción Por Esto!

7 de jul de 2026

2 min

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Yucatán blinda sus costas con monitoreo permanente de la marea roja
Yucatán blinda sus costas con monitoreo permanente de la marea roja / Especial

Por instrucción del gobernador Joaquín Díaz Mena, la Secretaría de Salud de Yucatán instaló el Comité de Seguimiento y Evaluación del Florecimiento Algal Nocivo, mecanismo que articulará la vigilancia sanitaria, la emisión de alertas tempranas y la respuesta interinstitucional ante este fenómeno natural, para proteger la salud de las familias yucatecas, garantizar la inocuidad de los productos del mar y brindar certeza a quienes visitan la costa durante la presente temporada vacacional.

Al encabezar la instalación del Comité, Díaz Mena destacó que esta acción forma parte de los compromisos del Gobierno del Renacimiento Maya para cuidar la salud pública, respaldar a las comunidades pesqueras y mantener una vigilancia permanente en las playas de Yucatán.

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Estas acciones forman parte de la visión del Renacimiento Maya de construir un Yucatán más saludable, competitivo y sostenible, donde la protección de la salud pública, el cuidado de los recursos naturales y el fortalecimiento de la economía de las familias avancen de forma conjunta.

En paralelo al trabajo de vigilancia, también se puso en marcha un nuevo sistema sanitario de supervisión para el embarque y manejo de productos del mar destinados a exportación, con el cual se asegura su calidad, inocuidad y trazabilidad, a fin de cumplir con los más altos estándares sanitarios y garantizar su consumo seguro dentro y fuera del país.

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La estrategia también protege manglares, arrecifes y la costa como patrimonio natural de Yucatán, al integrar monitoreo ambiental, vigilancia sanitaria y coordinación operativa para actuar de manera oportuna ante el florecimiento algal nocivo.

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