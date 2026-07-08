Más de 25 mil productores reciben apoyos del Gobierno de Yucatán; destinan 639 mdp al campo

El secretario de Desarrollo Rural de Yucatán, Edgardo Medina, informó que más de 25 mil productores de los 106 municipios del estado forman parte de los programas impulsados por el Gobierno del Estado para fortalecer el campo yucateco.

Durante la conferencia encabezada por el gobernador Joaquín Díaz Mena, destacó que entre 2025 y 2026 la dependencia mantiene una inversión total de 639 millones de pesos destinados al desarrollo rural.

En materia de infraestructura, Medina señaló que mediante el programa Infraestructura Hidroagrícola se entregarán durante 2026 un total de 600 paquetes de riego, con una inversión de 100 millones de pesos, siendo Samahil uno de los municipios más beneficiados.

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Asimismo, explicó que el programa Milpa Maya respalda a 4 mil 700 productores con la entrega de 127 mil piezas de herramientas, gracias a una inversión de 68 millones de pesos.

El funcionario también informó que el sector apícola continúa siendo una prioridad, con apoyos para mil 595 apicultores, quienes reciben 35 mil 211 productos para fortalecer su actividad.

Además, se construyen centros de acopio de miel en los municipios de Maxcanú, Izamal, Tizimín y Tekax, mediante una inversión de 7.3 millones de pesos, con el objetivo de mejorar la comercialización y el almacenamiento de la producción.

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Respecto al combate del gusano barrenador del ganado, Edgardo Medina detalló que las acciones se desarrollan en 13 municipios con el trabajo de 36 técnicos de campo, quienes han instalado 411 trampas, realizado 7 mil 945 revisiones y detectado 91 muestras positivas.

Agregó que ya avanza la segunda fase del Plan Piloto de Supresión del Gusano Barrenador de Ganado, estrategia coordinada con la Seder, Sader, UADY, las secretarías de Salud y de Desarrollo Sustentable, así como la Semarnat y Senasica, para reforzar la vigilancia y el control sanitario en el estado.