Reportan falla al descargar la CURP en PDF desde página oficial del Gobierno de México

Usuarios en redes sociales reportaron este viernes una falla en el sistema oficial para consultar y descargar la Clave Única de Registro de Población (CURP) a través de la página del Gobierno de México.

El problema no impide ingresar al portal ni realizar la búsqueda de la CURP. La plataforma permite capturar los datos personales, localizar el registro correspondiente e incluso muestra la opción para descargar el documento en formato PDF.

Sin embargo, el inconveniente aparece después de completar ese procedimiento. Al intentar abrir el archivo descargado, algunos usuarios encuentran un mensaje que indica: “Error / Se ha producido un error al cargar el documento PDF”, por lo que no pueden visualizar ni utilizar el comprobante.

¿Está caída la página para consultar la CURP?

Hasta el momento, la falla reportada no corresponde a una caída completa del sitio.

El portal continúa permitiendo realizar la consulta y validar los datos asociados a la CURP. El problema estaría concentrado específicamente en la generación o visualización del archivo PDF que se obtiene al finalizar el proceso.

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En redes sociales comenzaron a circular quejas de usuarios que señalaron que el servicio llevaba varias horas presentando inconvenientes.

¿Qué pasa si necesitas descargar tu CURP en PDF?

Quienes requieran el documento para realizar algún trámite pueden intentar nuevamente la descarga más tarde, debido a que el sistema sí permite completar las etapas previas de consulta.

También es recomendable conservar los datos obtenidos durante la búsqueda y evitar realizar múltiples procedimientos simultáneos mientras persista la falla.

El problema estaría concentrado específicamente en la generación o visualización del archivo PDF / Especial

Por ahora, con la información disponible, el Gobierno federal no ha informado oficialmente las causas del problema ni el tiempo estimado para restablecer por completo la descarga del documento.

La CURP es utilizada como requisito en numerosos trámites educativos, laborales, administrativos y de servicios, por lo que una falla en la generación del comprobante puede afectar temporalmente a personas que necesitan presentar el documento en formato digital o impreso.

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