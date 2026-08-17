Clima en Yucatán 18 de agosto: Nueva Onda Tropical dejará chubascos con tormentas este martes

Durante este martes 18 de agosto, debido al paso de la nueva Onda Tropical, posible número 29, se prevén intervalos de chubacos en Yucatán, informó el Centro Hidrometeorológico Regional “Mérida”.

Detalló que además de la Onda Tropical, el ingreso de aire marítimo tropical y el fuerte calentamiento diurno, causará chubascos con tormentas en la entidad.

El ambiente será caluroso a muy caluroso en el día y cálido al amanecer, con vientos del este-sureste cambiando por la tarde al norte-noreste con rachasde mayores a 40 km/h hacia la costa.

En Mérida, la temperatura máxima alcanzará alrededor de los 38° C durante la tarde, mientras que la mínima será cercana a los 25° C al amanecer.

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Aunque las primeras horas del día podrían sentirse ligeramente frescas, por la noche volverá el ambiente cálido en gran parte de la capital yucateca.

Para el puerto de Progreso se esperan temperaturas de entre 22 y 34° C, con una mañana relativamente fresca y una tarde cálida debido a la humedad y la nubosidad variable.

En las imágenes puedes consultar cómo estarán las condiciones del tiempo durante esta semana en #Campeche, capital, #Cancún Quintana Roo y #Mérida, Yucatán pic.twitter.com/T5FxHKgWiw — CONAGUA Clima (@conagua_clima) August 17, 2026

En Tekax, al sur del estado, el termómetro oscilará entre los 24 y 33° C, mientras que en Tizimín se prevén valores de entre 25 y 34° C.

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En Valladolid, además de temperaturas de entre 24 y 37° C, existe posibilidad de lluvias acompañadas de actividad eléctrica en algunos sectores, por lo que las autoridades mantienen vigilancia sobre la evolución de las condiciones meteorológicas.

Ante este panorama, Protección Civil exhortó a la población a mantenerse informada únicamente a través de los canales oficiales y tomar precauciones por posibles encharcamientos, calles inundadas, reducción de visibilidad y rachas de viento durante las precipitaciones.