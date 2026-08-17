Tarjeta de estudiante Va y Ven: a partir de esta edad se puede acceder a la tarifa de descuento de 5 pesos

La tarjeta Va y Ven de tarifa social para estudiantes permite a quienes cursan sus estudios acceder a un precio preferencial en el transporte público de Yucatán. Este beneficio representa un apoyo para quienes utilizan de manera frecuente las unidades del sistema para trasladarse a sus escuelas.

Para conservar la tarifa preferencial, es necesario que la credencial se encuentre vigente y realizar la renovación correspondiente de acuerdo con el ciclo escolar. Por ello, los estudiantes deben revisar la fecha de vencimiento de su tarjeta para evitar inconvenientes al momento de abordar.

¿A partir de qué edad se puede pagar 5 pesos con la tarjeta Va y Ven?

La tarifa de descuento de 5 pesos está disponible para estudiantes desde los seis años de dad de nivel básico, medio superior y superior, accideiendo a la tarjeta Va y Ven de tarifa social vigente.

El beneficio está dirigido a alumnos que acrediten su condición de estudiante y cumplan con los requisitos establecidos para obtener o renovar la credencial.

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¿Qué se necesita para renovar la tarjeta Va y Ven de estudiante?

Para realizar la renovación es necesario acudir de manera presencial a uno de los módulos de credencialización. El estudiante debe presentarse personalmente y llevar la documentación requerida en original y copia. Los documentos solicitados son:

Identificación oficial.

CURP, en caso de que el estudiante sea menor de edad.

Constancia de estudios.

Comprobante de domicilio.

Se recomienda preparar todos los documentos antes de acudir al módulo para agilizar el trámite y evitar tener que regresar por algún requisito faltante.

¿Cuánto cuesta la tarjeta Va y Ven para estudiantes?

La primera tarjeta Va y Ven para estudiantes es gratuita. La reposición también se mantiene sin costo cuando la credencial haya vencido y corresponda realizar nuevamente el trámite de renovación.

En cambio, si la tarjeta fue extraviada, la reposición tiene un costo de 65 pesos.

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¿Dónde se puede renovar la tarjeta Va y Ven?

Los estudiantes pueden realizar el trámite de credencialización en módulos ubicados tanto en Mérida como en el interior de Yucatán.

Las sedes disponibles son:

Mercado San Benito.

Plaza Oriente.

Plaza Las Américas.

Plaza Fiesta.

Gran Plaza.

Oficinas Va y Ven de Valladolid.

Oficinas Va y Ven de Tizimín.

Es importante considerar que los módulos de credencialización cierran a las 16:00 horas, por lo que se recomienda acudir con suficiente anticipación para completar el proceso.