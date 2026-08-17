Tayson, el lomito héroe de Muna: enfrentó a una serpiente venenosa huolpoch para salvar a su familia

Una historia de valentía y supervivencia ocurrió en Muna, Yucatán, donde un perro se enfrentó a una serpiente huolpoch para evitar que el peligro llegara hasta su familia. Aunque el encuentro terminó con una mordedura, el lomito logró recuperarse gracias a la atención que recibió.

Tayson, un Pastor Ganadero Australiano, fue quien protagonizó este inesperado enfrentamiento. Durante el encuentro con el reptil, el perro resultó mordido, lo que generó preocupación entre sus dueños por los posibles efectos del veneno.

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Ante la emergencia, Tayson recibió antídoto, curaciones y los cuidados necesarios para contrarrestar los efectos de la mordedura y favorecer su recuperación.

Después de la preocupación de los primeros días, su dueña, Heydi Castro, confirmó que el lomito ya se encuentra recuperado y nuevamente en casa.

Heydi también agradeció a todas las personas que brindaron apoyo durante la emergencia, pues su ayuda fue importante para que Tayson pudiera superar la mordedura y regresar sano con su familia.

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¿Qué es la serpiente huolpoch y por qué es peligrosa?

La huolpoch es una serpiente venenosa que habita en la Península de Yucatán y puede representar un riesgo para personas y animales domésticos.

Ante la mordedura de una serpiente venenosa, es importante buscar atención médica o veterinaria de inmediato y evitar manipular al reptil, ya que esto puede aumentar el riesgo de otro ataque.