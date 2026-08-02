Clima cálido sigue cobrando vidas; la Península de Yucatán suma seis fallecidos durante el año

Una nueva muerte por golpe de calor en Quintana Roo elevó a seis los decesos registrados este año en la Península de Yucatán, mientras que en el país 13 personas perdieron la vida en sólo una semana, el periodo más letal desde que inició la temporada de temperaturas extremas.

Las altas temperaturas mantienen sus efectos sobre el sureste del país. Durante la semana epidemiológica 29, correspondiente del 19 al 25 de julio, la Secretaría de Salud confirmó una nueva defunción por golpe de calor en Quintana Roo, entidad que llegó a cuatro fallecimientos en la temporada. Con ello, la Península acumula seis víctimas mortales, ya que Yucatán y Campeche registran un deceso cada uno.

Monitoreo constante

Aunque el número de personas afectadas disminuyó respecto a los meses de mayor intensidad del calor, las autoridades sanitarias mantienen la vigilancia ante los riesgos que representan las temperaturas extremas. En la última actualización, Campeche reportó un caso de deshidratación, mientras que Yucatán y Quintana Roo no notificaron nuevos pacientes.

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Yucatán permanece como la entidad peninsular con mayor número de casos acumulados, al contabilizar 63 personas afectadas: 46 por golpe de calor, 11 por deshidratación y seis por quemaduras, cifras que lo colocan en el noveno lugar nacional, luego de haber ocupado el cuarto sitio durante abril.

Quintana Roo registra 40 casos en la presente temporada, de los cuales 25 corresponden a golpes de calor, ocho a deshidratación y siete a quemaduras. Campeche suma 18 afectados: nueve por deshidratación, siete por golpe de calor y dos por quemaduras.

Norte, el más golpeado

A nivel nacional, la semana 29 fue la más letal de la temporada al reportarse 13 fallecimientos relacionados con las temperaturas extremas. Baja California concentró siete muertes por golpe de calor y elevó a 19 su cifra acumulada, mientras que Sonora sumó cuatro decesos -tres por golpe de calor y uno por deshidratación- para llegar a 10.

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La severidad del fenómeno quedó reflejada el 23 de julio, cuando Mexicali alcanzó una temperatura histórica de 51.3 grados Celsius y Hermosillo registró 47.5 grados, condiciones que dispararon los casos de afectaciones por calor en ambas entidades.

Sonora encabeza el país con 251 personas afectadas, seguido de Tabasco, con 143; Jalisco, con 120, y Baja California, con 119. En conjunto, México acumula mil 486 casos y 65 defunciones durante la presente temporada de calor.