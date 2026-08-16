¿Lloverá este lunes?: Clima en Yucatán hoy lunes 17 de agosto

El inicio de semana llegará a Yucatán con intenso calor, lluvias fuertes y rachas de viento, por lo que este lunes 17 de agosto se recomienda salir preparado tanto para las altas temperaturas como para las precipitaciones que podrían presentarse principalmente en el norte y centro del estado.

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), para este lunes se esperan en Yucatán chubascos con lluvias puntuales fuertes de 25 a 50 milímetros, especialmente en las regiones norte y centro. Las precipitaciones podrían presentarse acompañadas de descargas eléctricas y fuertes rachas de viento.

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Calor de hasta 40 grados en Yucatán

A pesar de las lluvias, el calor continuará dominando durante buena parte de la jornada. El pronóstico oficial coloca a Yucatán dentro de los estados que podrían registrar temperaturas máximas de entre 35 y 40 °C, debido a que persistirá el ambiente de caluroso a muy caluroso en la Península de Yucatán.

Las condiciones serán ocasionadas por la interacción de canales de baja presión, circulaciones ciclónicas en altura, vaguadas en niveles medios e inestabilidad atmosférica, además del desplazamiento de la onda tropical número 28 por el sur del país. Estos sistemas favorecerán lluvias y tormentas en diferentes puntos del sureste mexicano.

Rachas de hasta 60 km/h y oleaje elevado

Otro factor a considerar será el viento. Para Yucatán se pronostican vientos de 20 a 30 km/h, con rachas que podrían alcanzar entre 40 y 60 km/h. En la costa yucateca, el SMN anticipa oleaje de entre uno y dos metros de altura durante la jornada.

Ante este panorama, se recomienda a la población mantenerse pendiente de los avisos meteorológicos, especialmente durante la tarde, y tomar precauciones ante posibles encharcamientos, actividad eléctrica y fuertes rachas de viento, además de evitar la exposición prolongada al sol durante las horas de mayor temperatura. El SMN actualizará su Pronóstico Extendido a 96 Horas a las 14:00 horas del lunes 17 de agosto, por lo que las condiciones previstas pueden ajustarse conforme evolucione la situación meteorológica.