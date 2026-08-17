Registro de celulares en Yucatán: ¿Tu número termina en 1? Podrías perder tu línea este 31 de agosto

Los usuarios de telefonía móvil en Yucatán deben revisar desde ahora si su línea se encuentra dentro del grupo que deberá cumplir con el registro obligatorio de celulares, pues el primer plazo del calendario establecido para este trámite vence el lunes 31 de agosto de 2026.

La medida contempla un proceso de identificación de las líneas móviles para vincular cada número telefónico con una persona titular plenamente identificada. El objetivo es fortalecer las herramientas para combatir delitos como extorsiones, fraudes telefónicos y otras actividades ilícitas.

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¿Qué celulares deben registrarse antes del 31 de agosto?

De acuerdo con el calendario señalado por la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT), el primer grupo que debe completar el trámite corresponde a las líneas cuyos números telefónicos terminan en 1.

Por ello, si tu número celular tiene esta terminación, es importante verificar si ya cumpliste con el registro. En caso contrario, deberás realizarlo antes de que concluya el plazo para evitar una posible suspensión del servicio.

El calendario contempla un cumplimiento escalonado de acuerdo con la terminación de los números telefónicos, por lo que los usuarios deberán estar atentos a las fechas que correspondan a sus líneas.

La recomendación es no esperar hasta el último día y consultar directamente con la compañía telefónica los mecanismos habilitados para realizar el procedimiento.

¿Qué pasa si no registro mi número celular?

Una de las principales consecuencias para los usuarios que no cumplan con el registro dentro del plazo correspondiente es la suspensión temporal de la línea telefónica.

Esto significa que quienes tengan un número incluido en el periodo obligatorio deben comprobar cuanto antes si su línea ya fue registrada. De no hacerlo, podrían quedarse sin servicio una vez concluido el plazo establecido.

El registro busca reducir el anonimato asociado con las líneas móviles y proporcionar a las autoridades mayores herramientas para investigar delitos en los que se utilizan teléfonos celulares.

¿Cómo registrar mi línea celular?

El procedimiento se realiza mediante el portal o mecanismo habilitado por la compañía telefónica. De manera general, el proceso contempla los siguientes pasos:

Paso 1: Ingresa al portal de tu compañía

Accede al sitio habilitado por tu operador e introduce el número celular que deseas registrar.

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Paso 2: Identifica tu documento

Toma fotografías de tu credencial vigente por ambos lados, siguiendo las indicaciones que aparezcan en pantalla.

Paso 3: Verifica tu identidad

Utiliza la cámara del teléfono para realizar la validación de identidad. El sistema indicará cómo colocar el rostro y qué pasos seguir para completar la comprobación.

Paso 4: Confirma el registro

Después de completar la validación, revisa que el sistema indique que el registro fue realizado exitosamente y conserva la confirmación del trámite.

¿Qué deben hacer los usuarios de Yucatán?

Si tienes un número celular que termina en 1, revisa de inmediato si la línea ya está registrada. En caso de que todavía no hayas realizado el procedimiento, completa el trámite antes del 31 de agosto de 2026.

También es importante mantenerse atento a las fechas correspondientes a las demás terminaciones, ya que el registro continuará de manera escalonada durante los próximos meses.

Cumplir con el trámite dentro del plazo permitirá evitar una eventual suspensión de la línea y mantener activo el servicio telefónico conforme al calendario establecido para 2026.