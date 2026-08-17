Regreso a clases en Yucatán: estos son los primeros puentes de septiembre a diciembre 2026

El regreso a clases en Yucatán ya tiene fecha definida para el ciclo escolar 2026-2027. Los estudiantes de educación básica deberán volver a las aulas a finales de agosto, mientras que durante los primeros meses del ciclo habrá varios días sin clases por días festivos, Consejos Técnicos Escolares y el periodo vacacional de invierno.

La Secretaría de Educación Pública (SEP) dio a conocer el calendario oficial que contempla 185 días efectivos de clases y que será aplicable a preescolar, primaria y secundaria, tanto en escuelas públicas como en planteles particulares incorporados al Sistema Educativo Nacional.

¿Cuándo es el regreso a clases en Yucatán 2026?

De acuerdo con el calendario de la SEP, el lunes 31 de agosto de 2026 será el regreso a clases para los estudiantes de educación básica en Yucatán.

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El ciclo escolar 2026-2027 concluirá el viernes 9 de julio de 2027, por lo que las familias ya pueden consultar las principales fechas de suspensión de clases y periodos vacacionales.

Primeros puentes y días sin clases de septiembre a diciembre

Durante los primeros meses del ciclo escolar habrá varios días en los que los estudiantes no tendrán actividades escolares. Estas son las fechas contempladas en el calendario:

Miércoles 16 de septiembre: suspensión de clases por el Día de la Independencia de México.

suspensión de clases por el Día de la Independencia de México. Viernes 25 de septiembre: Consejo Técnico Escolar.

Consejo Técnico Escolar. Viernes 30 de octubre: Consejo Técnico Escolar.

Consejo Técnico Escolar. Lunes 2 de noviembre: suspensión de clases por el Día de Muertos.

suspensión de clases por el Día de Muertos. Lunes 16 de noviembre: suspensión de clases por el aniversario de la Revolución Mexicana.

suspensión de clases por el aniversario de la Revolución Mexicana. Viernes 27 de noviembre: Consejo Técnico Escolar.

Consejo Técnico Escolar. Viernes 18 de diciembre: inicio del periodo de vacaciones de invierno.

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De esta manera, septiembre tendrá su primer día festivo sin clases apenas unas semanas después del regreso a las aulas, mientras que noviembre concentrará dos suspensiones oficiales y una jornada de Consejo Técnico.

¿Cuándo comienzan las vacaciones de invierno?

El primer periodo vacacional del ciclo escolar comenzará el viernes 18 de diciembre de 2026, de acuerdo con el calendario de la SEP.

Este será el primer periodo largo de descanso después del regreso a clases del 31 de agosto y permitirá a estudiantes y docentes concluir el primer tramo del ciclo escolar antes de retomar actividades en enero de 2027.

Por ello, las familias de Yucatán pueden tomar como referencia estas fechas para organizar con anticipación sus actividades durante los primeros meses del nuevo ciclo escolar.