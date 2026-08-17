Entregan lentes graduados gratis en Yucatán: conoce las sedes y municipios beneficiados

Más de mil personas en Yucatán han recibido lentes graduados sin costo como parte de las jornadas de salud visual que impulsa el Sistema DIF Yucatán, en coordinación con la Secretaría de Salud, la Beneficencia Pública estatal y la Beneficencia Pública federal.

Durante cinco días de atención en Mérida, 1,056 yucatecas y yucatecos recibieron un total de 1,569 lentes graduados, como resultado de un proceso de valoración realizado por especialistas en optometría para identificar las necesidades visuales de cada persona.

La entrega se realizó en diferentes puntos de la capital yucateca, entre ellos el Centro de Convenciones Yucatán Siglo XXI, el Palacio de Gobierno, la Unidad Deportiva "Henry Martín", el Complejo Deportivo Inalámbrica y el Polifórum Zamná.

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El programa comenzó en abril con el registro de las personas interesadas en obtener este apoyo. Posteriormente, especialistas realizaron estudios de optometría para determinar la graduación y las características de los lentes que requería cada beneficiario.

De acuerdo con los resultados de las valoraciones, algunas personas recibieron dos pares de lentes, uno para lectura y otro para mejorar la visión durante sus actividades cotidianas.

La Presidenta Honoraria del Sistema DIF Yucatán, Wendy Méndez Naal, destacó que estas jornadas buscan acercar los servicios y apoyos a las familias, evitando que tengan que trasladarse largas distancias para recibir atención especializada.

Tras concluir la etapa en Mérida, las jornadas de salud visual continúan en municipios del interior del estado del 17 al 20 de agosto de 2026, con distintas sedes regionales.

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La primera jornada se realiza este lunes 17 de agosto en Tizimín, en el Salón de los Espejos, donde se atiende a habitantes de ese municipio, así como de Panabá, Espita, Río Lagartos y San Felipe.

El martes 18 de agosto, la atención llegará al mercado municipal de Temozón, para habitantes de esta comunidad y de Valladolid, Chichimilá, Cuncunul, Tekom, Uayma, Kaua, Tixcacalcupul, Chankom y Dzitás.

Para el miércoles 19 de agosto, la sede será el domo del Palacio de Tixkokob, donde se atenderá a personas de ese municipio y de Yaxkukul, Tekantó, Cacalchén, Teya y Bokobá.

Finalmente, el jueves 20 de agosto, las entregas se realizarán en los bajos del Palacio Municipal de Hoctún, con atención para habitantes de ese municipio y de Kantunil, Izamal, Tekal de Venegas, Xocchel, Hocabá, Quintana Roo, Motul, Sanahcat, Cenotillo, Homún, Huhí y Sotuta.