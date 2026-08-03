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Salud para Todos Quintana Roo: Municipios donde estarán las caravanas del 03 al 07 de agosto

Las asistencias del personal iniciarán los días correspondientes a cada municipio a partir de las 7:00 am.

Nicole Ibáñez

Por Nicole Ibáñez

3 de ago de 2026

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Los ciudadanos deberán acudir con la copia de la INE y de la CURP
Los ciudadanos deberán acudir con la copia de la INE y de la CURP / Especial

Las caravanas de Salud para Todos se encontrarán asistiendo esta primera semana de agosto a tres comunidades de Quintana Roo para ofrecer los servicios médicos gratuitos.

Del 03 al 07 de agosto, las unidades médicas junto con el personal, se encontrarán en Isla Mujeres, Bacalar y Felipe Carrillo Puerto.

Beca Rita Cetina

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Isla Mujeres (06 al 07)

  • Estacionamiento de la escuela Centenario de la Constitución de 1917
  • Santa Fe
  • La Continental
  • Mecades Fatima
  • Altamar
  • Nicte-Ha
  • Minas de Rancho Viejo
  • La Victoria
  • San Valentín
  • Asis y 3 de septiembre

(03 AL 05)

  • Frente al Centro Comunitario Zona Continental
  • Santa Fe
  • La Continental
  • Mecades Fatima
  • Altamar
  • Nicte-Ha
  • Minas de Rancho Viejo
  • La Victoria
  • San Valentín
  • Asis y 3 de septiembre

Felipe Carrillo Puerto

Domo Dobles Cecilio Chi

San Antonio Nuevo

José María Pino Suárez

San José Primero

Chanca Veracruz

Santa Isabel

Uh-May

X-Hazil Sur

Chunhuás

Betania

Bacalar

  • Domo de la comunidad Blanca Flor
  • La Buena Fé
  • El Bajío
  • Nuevo Jerusalén
  • San Fernando Andrés Quintana Roo
  • Reforma
  • La Esperanza
  • Caan Lumil
  • Maya Balam
  • Kuchumatán

(03 al 05)

  • Domo de la Comunidad Altos de Sevilla
  • Reforma
  • San Román
  • Río Escondido
  • El Paraíso Buena Esperanza
  • David GustavoGutiérrez Ruiz
  • Cedralito
  • Lázaro Cárdenas del Río Tercero
  • Tierra Negra

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