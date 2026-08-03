Salud para Todos Quintana Roo: Municipios donde estarán las caravanas del 03 al 07 de agosto

Las caravanas de Salud para Todos se encontrarán asistiendo esta primera semana de agosto a tres comunidades de Quintana Roo para ofrecer los servicios médicos gratuitos.
Del 03 al 07 de agosto, las unidades médicas junto con el personal, se encontrarán en Isla Mujeres, Bacalar y Felipe Carrillo Puerto.
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Beca de Apoyo para Uniformes y Útiles Beca Rita Cetina en Q. Roo: Este es calendario de pagos de agosto
Isla Mujeres (06 al 07)
- Estacionamiento de la escuela Centenario de la Constitución de 1917
- Santa Fe
- La Continental
- Mecades Fatima
- Altamar
- Nicte-Ha
- Minas de Rancho Viejo
- La Victoria
- San Valentín
- Asis y 3 de septiembre
(03 AL 05)
- Frente al Centro Comunitario Zona Continental
- Santa Fe
- La Continental
- Mecades Fatima
- Altamar
- Nicte-Ha
- Minas de Rancho Viejo
- La Victoria
- San Valentín
- Asis y 3 de septiembre
Felipe Carrillo Puerto
Domo Dobles Cecilio Chi
San Antonio Nuevo
José María Pino Suárez
San José Primero
Chanca Veracruz
Santa Isabel
Uh-May
X-Hazil Sur
Chunhuás
Betania
Bacalar
- Domo de la comunidad Blanca Flor
- La Buena Fé
- El Bajío
- Nuevo Jerusalén
- San Fernando Andrés Quintana Roo
- Reforma
- La Esperanza
- Caan Lumil
- Maya Balam
- Kuchumatán
(03 al 05)
- Domo de la Comunidad Altos de Sevilla
- Reforma
- San Román
- Río Escondido
- El Paraíso Buena Esperanza
- David GustavoGutiérrez Ruiz
- Cedralito
- Lázaro Cárdenas del Río Tercero
- Tierra Negra