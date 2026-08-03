Comienza el pago de la Beca Rita Cetina en Yucatán: consulta qué día te depositan 2,500 pesos según tu apellido

La Beca Rita Cetina para estudiantes de primaria comenzó a pagarse este lunes 3 de agosto, por lo que miles de familias de Yucatán ya pueden consultar la fecha en la que recibirán el depósito de 2 mil 500 pesos correspondiente al apoyo anual para el ciclo escolar 2026-2027.

El coordinador nacional de Becas Bienestar, Julio León, informó que los depósitos se realizarán de manera escalonada y concluirán el viernes 14 de agosto, tomando como referencia la letra inicial del primer apellido de la madre, padre, tutora o tutor registrado como representante de la familia.

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El recurso será depositado directamente en las tarjetas del Banco del Bienestar, sin necesidad de realizar ningún trámite adicional.

Calendario de pagos de la Beca Rita Cetina de agosto 2026

Las fechas de depósito quedaron establecidas de la siguiente manera:

Lunes 3 de agosto: A y B

A y B Martes 4 de agosto: C

C Miércoles 5 de agosto: D, E y F

D, E y F Jueves 6 de agosto: G

G Viernes 7 de agosto: H, I, J, K y L

H, I, J, K y L Lunes 10 de agosto: M

M Martes 11 de agosto: N, Ñ, O, P y Q

N, Ñ, O, P y Q Miércoles 12 de agosto: R

R Jueves 13 de agosto: S

S Viernes 14 de agosto: T, U, V, W, X, Y y Z

¿Cuánto depositan de la Beca Rita Cetina?

Durante esta etapa del programa, cada estudiante inscrito en una primaria pública recibirá un depósito único de 2 mil 500 pesos, recurso destinado a apoyar la compra de útiles escolares, uniformes y otros gastos relacionados con el regreso a clases.

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¿Qué pasa si aún no recibes tu tarjeta del Banco del Bienestar?

Las autoridades informaron que hasta el momento se han entregado 4.7 millones de tarjetas, equivalente al 95.1% del total previsto de cinco millones.

Las familias que ya se registraron pero todavía no cuentan con su tarjeta serán contactadas vía telefónica para acudir a un Centro de Atención de Becas Bienestar (CABB), donde personal del programa realizará la entrega.

En casos donde la madre, padre o tutor no pueda acudir por causas justificadas, los Servidores de la Educación realizarán la entrega directamente en el domicilio.