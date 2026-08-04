Activan protocolo de feminicidio tras brutal ataque contra una mujer en Kanasín

Una mujer de 39 años permanece hospitalizada en estado delicado luego de ser víctima de una agresión con arma blanca, presuntamente cometida por su expareja sentimental dentro de un domicilio ubicado en el fraccionamiento La CROC, en Kanasín.

Desde el primer momento en que se tuvo conocimiento de lo ocurrido, la Fiscalía General del Estado activó el Protocolo de Investigación de Feminicidio.

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De acuerdo con los primeros reportes, los hechos ocurrieron durante la noche del domingo, cuando el presunto responsable llegó al lugar a bordo de una motocicleta. Según la información recabada, el individuo habría ingresado al predio tras brincar la reja de acceso y posteriormente irrumpió en la vivienda, donde atacó a la mujer en presencia de sus hijas menores de edad.

Las imágenes captadas por cámaras de videovigilancia del inmueble documentaron parte de la agresión y ya forman parte de las evidencias entregadas a las autoridades, quienes las analizan para fortalecer la investigación y determinar con precisión la mecánica de los hechos.

Tras el ataque, una de las hijas de la víctima solicitó apoyo a través de los números de emergencia, lo que permitió la rápida llegada de agentes de la Secretaría de Seguridad Pública y paramédicos. Los socorristas brindaron atención prehospitalaria a la lesionada antes de trasladarla de urgencia al Hospital General Agustín O’Horán, donde permanece bajo vigilancia médica debido a la gravedad de sus lesiones.

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Con base en los indicios obtenidos en el lugar, la FGE informó que inició las diligencias correspondientes y activó el Protocolo de Investigación de Feminicidio. Las autoridades realizan diversas actuaciones para ubicar al presunto agresor y reunir los elementos necesarios que permitan ejercer acción penal en su contra.

De manera extraoficial, vecinos señalaron que el individuo es conocido en la zona por presuntas actividades relacionadas con la venta de drogas y que anteriormente habría sido detenido por varias faltas y delitos menores. No obstante, esa información forma parte de las líneas de investigación y deberá ser confirmada por las instancias competentes.

El caso ha generado preocupación entre vecinos del fraccionamiento, quienes demandan que las investigaciones avancen con rapidez y que el responsable sea presentado ante la justicia.