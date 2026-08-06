¿Dónde y a qué hora lloverá en Yucatán este jueves 6 de agosto? Procivy alerta por lluvias fuertes HOY

La Onda Tropical No. 25 mantendrá condiciones de lluvia en Yucatán durante este jueves 6 de agosto de 2026, debido a la interacción de sus remanentes con una vaguada y el ingreso de humedad hacia la región, informó la Coordinación Estatal de Protección Civil de Yucatán (Procivy).

De acuerdo con el pronóstico, las precipitaciones iniciarán desde la mañana en algunos puntos del estado con intensidad ligera a moderada de manera dispersa, pero será después de las 12:00 del día cuando aumente la probabilidad de lluvias fuertes, principalmente en municipios del noreste, sureste y posteriormente en otras zonas, incluida la ciudad de Mérida.

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¿A qué hora lloverá en Yucatán este jueves?

De acuerdo con el pronóstico de Protección Civil de Yucatán (Procivy), las primeras lluvias podrían presentarse durante la mañana de este jueves 6 de agosto, principalmente de intensidad ligera a moderada y de forma dispersa en algunos municipios del estado.

Sin embargo, las condiciones para lluvias más fuertes aumentarán después de las 12:00 horas, cuando los remanentes de la Onda Tropical No. 25, en interacción con una vaguada y el ingreso de humedad, favorecerán el desarrollo de tormentas en distintas zonas de Yucatán.

Durante la tarde, las precipitaciones de mayor intensidad se concentrarán inicialmente en municipios del noreste y sureste del estado, para después avanzar de manera gradual hacia el centro, suroeste y noroeste, incluyendo la ciudad de Mérida y municipios de la zona metropolitana.

Las autoridades señalan que las lluvias podrían estar acompañadas de actividad eléctrica y rachas de viento superiores a los 60 kilómetros por hora en zonas de tormenta, por lo que se recomienda a la población tomar precauciones durante los periodos de mayor inestabilidad.

Municipios donde podría llover más fuerte este jueves en Yucatán

Las lluvias de mayor intensidad se concentrarán principalmente en municipios del noreste y sureste de Yucatán después del mediodía, aunque de manera gradual las precipitaciones podrían extenderse hacia otras regiones del estado.

En la zona noreste, Procivy señala potencial de lluvias fuertes en Tizimín, Buctzotz, Calotmul, Cenotillo, Espita, Panabá, Río Lagartos, San Felipe y Sucilá.

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Para el sureste del estado, se prevén precipitaciones de mayor intensidad en municipios como Akil, Chapab, Chumayel, Dzán, Mama, Maní, Mayapán, Muna, Oxkutzcab, Sacalum, Santa Elena, Teabo, Tekax, Tekit, Ticul, Tixméhuac y Tzucacab.

En la región centro de Yucatán, las lluvias podrían presentarse en municipios como Izamal, Cuzamá, Hocabá, Hoctún, Homún, Huhí, Kantunil, Sanahcat, Sudzal, Tekal de Venegas, Tekantó, Tepakán, Teya, Tunkás y Xocchel.

Hacia el suroeste, las precipitaciones podrían alcanzar municipios como Maxcanú, Celestún, Halachó, Opichén, Kopomá, Chocholá, Kinchil, Samahil, Tetiz y Hunucmá.

De manera gradual, las lluvias también podrían llegar al noroeste del estado, incluida Mérida, con posibles precipitaciones en Abalá, Acanceh, Baca, Conkal, Chicxulub Pueblo, Ixil, Kanasín, Mocochá, Progreso, Seyé, Tahmek, Tecoh, Timucuy, Tixkokob, Tixpéhual, Ucú, Umán y Yaxkukul.

Seguirá el calor extremo en Yucatán este jueves

A pesar de las lluvias previstas para este jueves 6 de agosto, el ambiente en Yucatán continuará siendo extremadamente caluroso, con temperaturas elevadas durante gran parte del día, informó Protección Civil de Yucatán (Procivy).

De acuerdo con el pronóstico, las temperaturas máximas oscilarán entre 32 y 42 grados Celsius en municipios del interior del estado, mientras que en la zona costera se esperan valores de 30 a 32 grados Celsius.

La combinación de altas temperaturas, humedad y periodos de sol podría mantener una sensación térmica elevada, especialmente durante las horas de mayor radiación solar, por lo que se recomienda evitar la exposición prolongada al sol, mantenerse hidratado y tomar precauciones ante posibles golpes de calor.

Vientos fuertes y oleaje en la costa yucateca

El viento predominará del este durante la mañana con velocidades de 10 a 20 km/h. Por la tarde cambiará al este y noreste con velocidades de 40 a 50 km/h en la costa, además de rachas superiores a 60 km/h en zonas donde se registren tormentas.

En el litoral yucateco se espera oleaje de aproximadamente 1.5 metros de altura.

Protección Civil recomienda a la población mantenerse atenta a los avisos oficiales, evitar exponerse al sol durante las horas de mayor intensidad y tomar precauciones ante posibles encharcamientos, actividad eléctrica y rachas fuertes de viento durante las tormentas.