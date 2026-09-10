¿Dónde y a qué hora lloverá en Yucatán este jueves 10 de septiembre? Onda Tropical 38 provocará tormentas HOY

Las condiciones meteorológicas de este jueves 10 de septiembre favorecerán la presencia de lluvias en distintas zonas de Yucatán, de acuerdo con el pronóstico de Protección Civil estatal.

Aunque la Onda Tropical No. 38 continuará avanzando hacia el oeste, sus remanentes, la inestabilidad atmosférica superior y el establecimiento de una vaguada propiciarán precipitaciones que podrían estar acompañadas de actividad eléctrica y rachas de viento.

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Las lluvias de mayor intensidad se concentrarán principalmente en municipios del oriente, centro y sur de Yucatán, donde se prevén precipitaciones fuertes a puntualmente muy fuertes. En el noroeste, incluida Mérida y municipios cercanos, se esperan lluvias de intensidad moderada a fuerte.

¿Dónde lloverá en Yucatán este jueves?

En la zona oriente, las lluvias fuertes a puntualmente muy fuertes podrían presentarse en Valladolid, Cantamayec, Cuncunul, Chacsinkín, Chankom, Chemax, Chichimilá, Chikindzonot, Dzitás, Kaua, Peto, Quintana Roo, Sotuta, Tahdziú, Tekom, Temozón, Tinum, Tixcacalcupul, Uayma y Yaxcabá.

Para la zona centro del estado, Protección Civil Yucatán contempla lluvias fuertes en Izamal, Cuzamá, Hocabá, Hoctún, Homún, Huhí, Kantunil, Sanahcat, Sudzal, Tekal de Venegas, Tekantó, Tepakán, Teya, Tunkás y Xocchel.

En el sur de Yucatán, las precipitaciones podrían alcanzar intensidad fuerte a puntualmente muy fuerte en Ticul, Akil, Chapab, Chumayel, Dzan, Mama, Maní, Mayapán, Muna, Oxkutzcab, Sacalum, Santa Elena, Teabo, Tekax, Tekit, Tixméhuac y Tzucacab.

Mientras tanto, en el noroeste, donde se encuentra Mérida, se pronostican lluvias de intensidad moderada a fuerte en Mérida, Abalá, Acanceh, Baca, Conkal, Chicxulub Pueblo, Ixil, Kanasín, Mocochá, Progreso, Seyé, Tahmek, Tecoh, Timucuy, Tixkokob, Tixpéhual, Ucú, Umán y Yaxkukul.

¿A qué hora lloverá en Yucatán?

Las condiciones de inestabilidad favorecerán el desarrollo de lluvias principalmente durante la tarde, aunque las precipitaciones pueden presentarse de manera variable en los municipios señalados. En las zonas donde se registren tormentas podrían presentarse descargas eléctricas y rachas de viento superiores a 60 km/h.

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Por ello, se recomienda tomar precauciones durante los desplazamientos vespertinos, especialmente en las regiones del oriente, centro y sur, donde se esperan las lluvias de mayor intensidad.

¿Qué temperatura habrá en Yucatán este jueves?

A pesar de las lluvias, el ambiente será muy caluroso. Las temperaturas máximas oscilarán entre 37 y 39 °C en el interior del estado, mientras que en la zona costera se esperan valores de 33 a 35 °C.

Durante la mañana, el viento predominará del sureste, con velocidades de 10 a 20 km/h. Por la tarde cambiará al este y noreste, con rachas de 30 a 40 km/h en la costa y superiores a 60 km/h en zonas de lluvia.

En el litoral yucateco se prevé además oleaje de hasta 1.5 metros de altura, por lo que las condiciones marítimas deberán tomarse en cuenta durante las actividades en la costa.