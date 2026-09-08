Profepa asegura tres embarcaciones por ingresar sin autorización a áreas protegidas en Yucatán

Tres embarcaciones fueron aseguradas en Yucatán y dos desarrollos inmobiliarios quedaron clausurados en Quintana Roo durante un operativo de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) para detectar actividades irregulares en ecosistemas costeros.

Las acciones se realizaron del 24 al 29 de agosto en 15 entidades y estuvieron enfocadas en manglares, humedales, dunas, zonas forestales y la Zona Federal Marítimo Terrestre.

En la península, las principales irregularidades fueron detectadas en Yucatán y Quintana Roo. En Campeche, no reportaron faltas.

Las revisiones alcanzaron a dos de las zonas marinas y costeras con mayor protección ambiental de Yucatán. Progreso es punto de acceso hacia el Parque Nacional Arrecife Alacranes, mientras Río Lagartos forma parte de un sistema de reservas y santuarios federales que protege arrecifes, humedales y zonas de reproducción de fauna marina.

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En el Santuario Playa Ría Lagartos existen sitios de anidación de tortuga blanca, carey y caguama, además de áreas con actividades sujetas a reglas específicas de acceso y conservación.

En áreas prohibidas

En Progreso y Río Lagartos, la Profepa inspeccionó tres embarcaciones y ordenó su aseguramiento precautorio. De acuerdo con la dependencia, las unidades no contaban con las autorizaciones necesarias para Áreas Naturales Protegidas de arrecifes.

El reporte federal no precisa qué actividades realizaban las embarcaciones ni identifica las zonas exactas donde fueron localizadas.

En Quintana Roo, los inspectores federales revisaron dos desarrollos inmobiliarios en Puerto Juárez por posibles irregularidades en impacto ambiental.

Las inspecciones derivaron en la clausura total temporal de Thea Condos y Piedra del Mar, pues se realizaban sin autorización correspondiente, según la Profepa.

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En “Thea Condos” se encontró una construcción de cuatro niveles, mientras que en “Piedra del Mar” se documentó una edificación de ocho niveles.

En el mismo operativo también se verificaron Dispositivos Excluidores de Tortugas Marinas.

En Campeche hubo tres recorridos relacionados con la Zona Federal Marítimo Terrestre y abarcaron Isla Arena, en Calkiní; Playa Norte, en Carmen; y el malecón de Campeche.

La Profepa informó que en esos puntos no fueron detectadas irregularidades graves

El operativo dejó dos tipos de intervención: aseguramientos por ingreso irregular a zonas protegidas en Yucatán y clausuras de construcciones sin autorización ambiental en Quintana Roo.