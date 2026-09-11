Trasladan a Mérida a niño de 5 años tras ser atropellado por una motocicleta en Chikindzonot

Un niño de 5 años de edad fue trasladado vía aérea a Mérida luego de resultar lesionado tras ser atropellado por una motocicleta en el municipio de Chikindzonot, Yucatán.

El accidente ocurrió un día antes, cuando el menor fue arrollado por el vehículo. Tras el hecho, recibió atención inicial por parte de autoridades municipales y posteriormente sus familiares lo trasladaron al Hospital General de Valladolid para que recibiera atención médica.

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En ese nosocomio, el menor fue diagnosticado con traumatismo craneoencefálico severo, por lo que permaneció bajo vigilancia médica mientras se determinaba la posibilidad de trasladarlo a un hospital especializado en Mérida.

Este jueves, una vez que su estado de salud fue estabilizado y se consideró que estaba en condiciones para ser movilizado, personal médico solicitó el apoyo de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) para realizar el traslado aéreo.

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El helicóptero Bell 429 de la SSP aterrizó en el helipuerto del Centro Integral de Seguridad Pública (CISP) de Valladolid, donde el menor fue abordado para iniciar el traslado hacia la capital yucateca.

La aeronave llegó posteriormente al helipuerto del Hospital de Alta Especialidad Dr. Agustín O’Horán, en Mérida, donde el niño quedó bajo atención de personal médico especializado para continuar con su tratamiento.